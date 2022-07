Stellantis interrompe produção de Jeep na China e encerra joint-venture

A Stellantis, joint-venture entre Fiat e Peugeot, vai interromper a produção de Jeep na China.

A Stellantis produzia Jeep na China através de uma joint-venture com a empresa local Guangzhou Automobile Group (GAC), um dos mais importantes produtores chineses de veículos, estipulada há 12 anos.

A decisão de abandonar a parceria foi tomada pela falta de avanços no plano de aquisição de uma participação majoritária na joint-venture por parte do grupo franco-italiano.

Desde janeiro de 2022, quando o aumento de participação na parceria foi anunciado pela Stellantis, não houve avanços na operação.

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, tinha anunciado no início do ano o aumento da participação de 50% para 75%, na joint-venture, definindo a operação como "um elemento fundamental do plano da Stellantis de construir novas bases para seus negócios na China".

Stellantis e GAC informaram que prosseguirão com uma “rescisão ordenada” do empreendimento.

Stellantis também citou a “falta de progresso” no plano de adquirir uma participação majoritária da joint-venture e que vai pagar ao parceiro chinês 297 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) como indenização para o fim da sociedade.

Após o encerramento da parceria, a Stellantis vai importar carros Jeep para a China, mesmo os modelos eletrificados, com uma abordagem “asset-light”.

Stellantis enfrenta uma intensa concorrência na China

A concorrência de empresas locais tem se mostrado acirrada na China, e alguns fabricantes de veículos estrangeiros têm lutado com excesso de capacidade produtiva após uma desaceleração nas vendas nos últimos anos.

Os repetidos lockdowns impostos pelo governo chinês por causa de novos surtos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) interromperam várias vezes as produções ao longo de 2022 e afetaram também o sentimento do consumidor, embora as vendas de carros elétricos estejam aumentando.

A China responde por menos de 1% das vendas da Stellantis. A empresa obtém mais vendas nos EUA, onde é conhecida por seus caminhões Ram e carros Chrysler, e na Europa, seu mercado doméstico.

A Stellantis ainda tem outra joint-venture na China com a Dongfeng Motor Corporation, que produz modelos para marcas como a Peugeot.