Spotify revela lucro trimestral recorde em meio a ano ruim

Nesta terça-feira, 23, o Spotify reportou seus lucros trimestrais relativos aos primeiros três meses de 2024. A empresa bateu recordes positivos depois de um ano complicado.

De acordo com a companhia, os ganhos por ação foram de 97 centavos de dólar, versus os esperados 65 centavos. Assim, a plataforma apresentou lucro bruto trimestral superior a 1 bilhão de euros pela primeira vez após ter optado por controlar seus gastos com marketing.

No ano passado, a gigante do streaming demitiu mais de um quarto de seus funcionários, conforme informações do site Layoffs.fyi. Em 2023, a companhia passou a cortar custos com o objetivo de aumentar as suas margens de lucros.

Ao que tudo indica, a estratégia funcionou.

Com a notícia, as ações do Spotify subiram 10%. Em comunicado, a plataforma de streaming relatou que o número de assinantes que pagam pelo serviço aumentou 14% em relação ao ano anterior.

Contudo, a quantidade total de usuários ativos ficou abaixo dos 617,9 milhões previstos pelos analistas.

A receita trimestral da empresa cresceu 20%, indo para 3,64 bilhões de euros -- ou quase 19 bilhões de reais -- e ultrapassando as estimativas de 3,61 bilhões.

Sediada na Suécia, a companhia aumentou o preço dos planos no ano passado. Agora, há novos planos de inflacionar os valores do serviço.

Com informações da CNBC.