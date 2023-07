S&P 500 está caro, e a culpa é de apenas 7 ações

O S&P 500, índice mais famoso do mercado americano, está caro na avaliação do Bank of America (BofA). O S&P 500 está negociando acima de 19 das 20 métricas de valuation analisadas pelo banco.

Vale lembrar que valuation é o nome dado ao cálculo que busca estimar o valor justo de uma ação ou índice. Quando o preço supera o indicador, é um sinal de que o papel está caro.

“Desde outubro de 2007 (pico pré-crise financeira) não vimos uma proporção tão pequena em território saudável [dentro das métricas]”, afirmaram os analistas do BofA em relatório.

Mas não são todas as ações do índice que estão encarecidas. São sete os papéis que estão puxando os preços do S&P 500:

Apple

Alphabet (Google)

Amazon

Nvídia

Meta

Tesla

“São papéis que geraram retorno para o S&P 500 ao longo do ano, mas agora são negociados a 44x o valor do lucro por ação contra o restante do índice, que negocia a 17x”, informou o relatório.

As ações encarecidas do S&P 500 são de tecnologia. Para o segundo semestre, a expectativa do BofA é de que ocorra uma recuperação nos papéis cíclicos, ligados ao crescimento econômico. São ações que ficaram para atrás no início do ano e podem encontrar espaço para se recuperar com a temporada de resultados do segundo trimestre.

