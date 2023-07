Goldman vê S&P 500 ainda mais caro com alta de retardatários

O valuation alto do S&P 500 está em um nível razoável e pode subir ainda mais este ano, à medida que os retardatários do índice seguem os ganhos das gigantes de tecnologia impulsionados pelo boom da inteligência artificial, segundo o Goldman Sachs.

Estrategistas do banco liderados por David J Kostin disseram que o potencial é de alta até o final de 2023 para a relação preço-lucro do S&P 500, atualmente em cerca de 20 vezes o lucro por ação projetado para os próximos 12 meses.

O crescimento econômico robusto dos EUA e a inflação em declínio tornam improvável que os valuations altos das sete principais ações líderes do rali deste ano diminuam, de acordo com o Goldman.

Se o múltiplo preço-lucro dos 493 membros restantes se expandir, o coeficiente do S&P 500 como um todo pode subir para 21, com o índice de referência atingindo 4.825 pontos — cerca de 6% acima do fechamento de sexta-feira.

Recuperação das ações

Em fevereiro, Kostin previu incorretamente que a recuperação das ações nos EUA não iria se estender. Em meados de junho, ele previu corretamente que os ganhos continuariam à medida que o rali se expande para além do setor de tecnologia.

A amplitude da alta do S&P 500 tem melhorado significativamente, com 154 ações do indicador a apenas 5% de distância de sua máxima de 52 semanas. Cerca de 320 ações estão a 15% de seu pico de um ano.

A tese de múltiplos de preço altos também é sustentada pela queda da inflação nos EUA e pela queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, segundo o Goldman.