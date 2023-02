Setor de proteína sofre com perspectiva negativa nos EUA; BRF afunda 7%

O setor de proteína sofreu um novo baque nesta segunda-feira, 6, com a perspectiva de declínio do mercado nos Estados Unidos. O estopim foi o balanço do frigorífico americano Tyson Foods, que mostrou um resultado abaixo do esperado.

Divulgado nesta segunda, o lucro da companhia caiu mais de 70% na comparação anual, passando de US$ 1,1 bilhão para US$ 316 milhões no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022. A companhia revisou para baixo as margens de carne bovina e de aves no mercado americano, na faixa de 2% e 4%, respectivamente.

Gigantes brasileiras do setor como Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) tem forte exposição ao mercado dos EUA e acabam penalizadas na bolsa. Porém, a maior queda do dia no Ibovespa é da BRF (BRFS3), empresa com forte exposição ao mercado de aves.

BRF ( BRFS3 ): - 7,25%

Marfrig ( MRFG3 ) : - 5,97%

JBS ( JBSS3 ) : - 2,18%

Minerva (BEEF3) : - 0,22%

Já a Minerva (BEEF3), que tem maior foco no mercado local de proteínas, é a companhia com melhor desempenho do setor na bolsa hoje.

A Minerva já havia sido destacada como a melhor oportunidade do setor pelo JPMorgan e, nesta segunda, o Santander endossou a recomendação em novo relatório. “Continuamos a preferir os exportadores brasileiros de carne bovina aos players de proteína dos EUA e aves brasileiras/suínos, e como tal, reiteramos o Minerva como principal escolha no setor de proteínas no Brasil”, afirmaram os analistas.