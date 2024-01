Se o ano passado foi forte para a Cury (CURY3), 2024 será ainda melhor, avalia BTG

O ano de 2024 promete ser de fortes resultados para a Cury (CURY3). Pelo menos é essa a expectativa do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), após participarem da conferência de vendas da companhia na semana passada. Em relatório, os analistas do banco destacam que a administração sinalizou que os lançamentos do último ano superaram as expectativas e a perspectiva é de que essa seja a toada dos próximos meses.

Dentre os fatos que embasam a tese, estão quatro lançamentos da Cury no valor de R$ 722 milhões ainda no mês de janeiro, sendo dois em São Paulo e outros dois no Rio de Janeiro. Em fevereiro, mais dois projetos devem ser entregues.

“O primeiro trimestre de 2024 será extremamente forte em termos de volume. Como esses projetos apresentam demanda sólida e margens elevadas, com entregas de projetos antigos, as margens brutas provavelmente aumentarão no segundo semestre”, dizem os analistas do BTG.

Caminho para mais crescimento da Cury (CURY3)

Outro ponto que os analistas chamam a atenção é a expansão do banco de terrenos da Cury, ocorrida no segundo semestre do ano passado. Destaca-se, ainda, a inclusão de um terreno “icônico” em São Paulo, além de outro projeto na área portuária do Rio “em condições atraentes”.

Apesar disso, os estoques da CURY3 estão baixos — cerca de cinco meses de vendas. “E o COO [Paulo Curi] disse que a empresa está preparada para construir muito mais casas depois de comprar equipamentos anteriormente terceirizados e contratar mais trabalhadores.”

“Minha Casa, Minha Vida”, redução de impostos e plano diretor do Rio

Três outros fatores também prometem favorecer o desempenho da construtora: o Regime Especial de Tributação (RET 1), o programa “Minha Casa, Minha Vida” e o novo Plano Diretor do Rio, que provavelmente será lançado em fevereiro. “A Cury está muito bem posicionada para capturar esse crescimento por meio de seu banco de terrenos de primeira linha e forte equipe de vendas.”

Diante do otimismo, o BTG Pactual reiterou a sua recomendação de compra das ações CURY3, com preço-alvo a R$ 21.

