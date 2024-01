Ibovespa agora: bolsa abre em queda com investidores no aguardo da inflação do Brasil e dos EUA

O Ibovespa abre em queda nesta terça-feira, 9, acompanhando a direção das principais bolsas internacionais. Com uma agenda relativamente vazia, tanto aqui, quanto pelo resto do mundo, os investidores seguem no aguardo dos números da inflação americana e brasileira, que serão divulgados nos próximos dias.

Por aqui, antes da abertura do mercado, a FGV publicou a prévia de janeiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), indicador usado como base para a inflação da moradia. No período, houve um recuo de 0,67%. Um mês antes, na leitura de dezembro, a retração foi de 0,26%. Ainda em relação a este mês de janeiro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) contraiu 1,03%, já o Índice Nacional de Custo da Construção Civil (INCC-M), por outro lado, avançou 0,22%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,63%, aos 131.587 pontos.

Ainda em solo brasileiro, o radar político está voltado para Brasília. Nesta terça, está prevista a reunião de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com líderes parlamentares. O assunto do encontro é a medida provisória que muda regras da desoneração da folha de pagamento de 17 setores. No entanto, ruídos vindos da capital federal apontam que nem todos comparecerão ao encontro, devido ao recesso parlamentar.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, aponta que o assunto tem gerado conflitos entre a equipe econômica e o Congresso Nacional. Além disso, qualquer que seja a decisão tomada hoje, ela só poderá ser efetivamente encaminhada quando o recesso parlamentar chegar ao fim. “Apesar de ser um tema importante para a economia — e de desgaste entre o Executivo e Legislativo — só deve ser encaminhado a partir do mês de fevereiro.”

Já no radar corporativo, a bolsa brasileira começou o pregão com a notícia de que o Atacadão (CRFB3), ex-“Carrefour Brasil”, aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, com a oferta podendo ser acrescida em mais 25%. Também está na mira dos investidores o guidance da incorporadora Tenda (TEND3), que projeta alcançar uma margem bruta entre 29% e 31% para este ano.

Maiores altas do Ibovespa

Locaweb (LWSA3): +4,66%

+4,66% 3R Petroleum (RRRP3): +1,90%

+1,90% JBS (JBSS3): +1,04%

Maiores quedas do Ibovespa

São Martinho (SMTO3): -2,48%

-2,48% Grupo Soma (SOMA3): -2,34%

-2,34% Bradesco ON (BBDC3): -2,19%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,41%, a R$ 4,891. Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,02%, cotado a R$ 4,871.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

