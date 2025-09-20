Brasil encomenda crise futura ao manter juros altos por tanto tempo, diz Rubens Menin

BELO HORIZONTE - O empresário Rubens Menin, crítico contumaz dos juros altos no Brasil, diz que o país está "encomendando uma crise futura" com a Selic em patamar elevado por tanto tempo.

"Vamos ter uma perda de competitividade. Porque quando deixamos de fazer um investimento aqui [por conta do custo de capital mais alto], lá fora as empresas continuam fazendo. E nós competimos com o mundo", afirmou o executivo, durante o Inter Invest Summit, na capital mineira.

"A nossa indústria, por exemplo, está diminuindo. A base industrial no Brasil já foi muito maior. Você vai competir como com dinheiro nesse preço? Nossos competidores lá fora tem uma taxa de juros pequenininha", afirmou Menin.

Para ele, o Brasil sofre com custo de capital alto há muito tempo e foi por esse motivo que, dentro dos Brics, o país andou de lado em relação aos seus pares.

"Nós sempre tivemos custo de capital mais alto que os competidores lá fora. E hoje está muito mais alto".

Menin disse ainda que o Brasil também está defasado em relação ao início de um afrouxamento monetário. "Todo mundo cortou juros depois da pandemia. Nós não cortamos ainda".

Porém, ele reconhece que cortar juros "na caneta" não dá certo.

"Tem que ter as condições macroeconômicas para isso. Então é uma coisa que me preorubenscupa muito. [...] Eu espero que os nossos executivos do governo tenham juízo. Nós temos que equilibrar esse déficit [fiscal]. Senão, não vai ter queda de juros".

A reportagem viajou para Belo Horizonte a convite do Inter