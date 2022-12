Riqueza global está em queda e Brasil não escapa da tendência, diz Allianz

O ano de 2022 marca um momento de virada para a riqueza global, alerta a Allianz, uma das principais seguradoras e gestora de ativos do mundo.

“A guerra na Ucrânia sufocou a recuperação pós-covid-19 e virou o mundo de cabeça para baixo: inflação galopante, escassez de energia e alimentos, e o aperto monetário pressionando economias e mercados. A riqueza das famílias sentirá essa retração”, informa o Relatório de Riqueza Global 2022 da Allianz.

A estimativa é que, em termos reais, as famílias perderam, globalmente, um décimo de sua riqueza ao longo de 2022. O Brasil não escapa da tendência, e já vem de um passado turbulento.

De acordo com o documento, os ativos financeiros brutos das famílias brasileiras aumentaram 9,4% em 2021, atingindo 2,6 trilhões de euros – o aumento mais modesto desde a crise financeira, e bem abaixo da média de 15,6% dos últimos dez anos.

O motivo foi a inflação, que começou a pesar no bolso dos brasileiros antes de entrar no radar do resto do mundo. Por aqui a elevação dos juros também começou antes, com o Banco Central subindo a taxa Selic de 2% para 9,25% no ano passado e chegando ao patamar atual dos 13,75% ao ano em 2022.

O “adiantamento” brasileiro, no entanto, contribuiu para que, este ano, o mercado de ações brasileiro tivesse um desempenho positivo, enquanto as bolsas americanas caíram até 33%.

Leia também - Cielo, Prio, IRB: veja as maiores altas e baixas do Ibovespa em 2022

Daqui para frente, no entanto, o caminho pode ser mais desafiador. “Após anos de crescimento de dois dígitos em ativos financeiros, tempos mais difíceis se aproximam para a família média brasileira em um cenário de recessão global e políticas monetárias restritivas”, afirmou Arne Holzhausen, diretor global de seguros, riqueza e pesquisa de tendências da Allianz.

Porém, Holzhausen vê um potencial de crescimento ainda não destravado no Brasil caso o País comece a olhar para a distribuição de renda.

“Como um país ainda relativamente pobre e com enorme potencial, o Brasil tem boas chances de crescer acima da média global. Mas ainda mais importante do que a acumulação de riqueza é a questão da distribuição da riqueza: o Brasil deve redobrar seus esforços para alcançar uma distribuição mais equitativa”, afirma.