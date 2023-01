Ibovespa em 2023: nova composição do índice passa a valer hoje

Passa a valer hoje a nova carteira do Ibovespa, divulgada pela B3 na última quarta-feira, 28.

Como já esperado pelo mercado, saem do índice Positivo (POSI3) e IRB (IRBR3). Sem nenhuma nova adição, o Ibovespa passa a ter 89 ativos de 86 empresas. Lembrando que os papéis da SulAmérica (SULA11) deixaram de ser negociados após a incorporação da empresa pela Rede D’Or (RDOR3).

Ibovespa em 2023: o peso das ações mudou

O peso das ações também mudou, com a Eletrobras (ELET3) tomando o lugar do Bradesco (BBDC4) entre as cinco ações de maior peso do índice. O peso atual dos papéis na carteira teórica é:

Vale (VALE3) : 15,727% Itaú Unibanco (ITUB4) : 6,122% Petrobras (PETR4) : 5,956%, Petrobras (PETR3) : 5,187%, Eletrobras (ELET3) : 4,056%.

Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice no início da carteira anterior, que vigorou de 05 de setembro a 29 de dezembro de 2022 foram:

Vale (VALE3) : 13,697% Petrobras (PETR4) : 7,306%, Itaú Unibanco (ITUB4) : 6,101%, Petrobras (PETR3) : 4,792% Bradesco (BBDC4) : 4,766%.

Quais critérios uma ação deve atender para entrar no Ibovespa?

São quatro os critérios que uma ação ou unit deve atender para entrar no principal índice de ações da B3. São eles: