Reunião do CMN, resultado da Vale, novo CEO da Americanas e o que mais move o mercado

Índices de ações internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta desta quinta-feira, 16, com o mercado digerindo os resultados da temporada de balanços, enquanto aguarda por novos dados da economia americana. Serão divulgados nos Estados Unidos o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) e os pedidos semanais de seguro desemprego.

Para o PPI referente ao mês de janeiro espera-se queda de 6,2% para 5,4% no acumulado de 12 meses. Já o consenso para os pedidos de seguro desemprego é de que fique em 200.000 contra os 196.000 da semana anterior. Ambos os dados estão previstos para às 10h30 (de Brasília).

Números do mercado de trabalho e da inflação são aspectos chaves para a condução da política monetária do Federal Reserve (Fed), que segue subindo os juros na tentativa de conter a alta de preços. Embora o próprio presidente do Fed tenha admitido que o processo desinflacionário já começou nos Estados Unidos, as expectativas de que o Fed seja mais brando tornam-se cada vez menores com a economia americana ainda fortalecida. Grande parte do mercado ainda espera pelo aumento do desemprego e pela deterioração da economia americana.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,08%

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,07%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,023%

FTSE 100 (Londres): + 0,08%

DAX (Frankfurt): + 0,38%

CAC 40 (Paris): + 0,87%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 0,84%

Reunião do CMN

No Brasil, onde a elevada taxa de juros de 13,75% segue recebendo críticas de diversas frentes, as atenções estarão voltadas para a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que define as metas de inflação. O órgão é composto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Planejamento, Simone Tebet.

Haddad descartou a possibilidade de uma eventual revisão da meta de inflação ser colocada em pauta nesta primeira reunião do CMN do ano. No entanto, em evento realizado na véspera, o ministro da Fazenda voltou a enfatizar a busca por metas exequíveis. "Quando projetamos cenários irrealistas perde-se credibilidade. Isso não é ser leniente", afirmou no CEO Conference, do BTG Pactual.

As declarações foram feitas logo após algumas das maiores e mais influentes gestoras do mercado brasileiro darem aval à mudança da meta ao classificarem-a como "errada" por ser "muito ambiciosa".

No aspecto geral, as declarações do ministro em evento para investidores reverberaram positivamente no mercado e o Ibovespa fechou o último pregão com 1,62% de alta. O principal motivo foi a confirmação de Haddad de que o governo trabalha para apresentar uma nova âncora fiscal já em março. A antecipação foi encarada como positiva, dado que PEC da Transição dava até o fim do semestre para a proposta ser apresentada. Sinais de maior entrosamento entre o governo e o Banco Central também foram vistos com bons olhos pelo mercado.

Vale

Nesta quinta, investidores também aguardam pela divulgação do balanço da Vale (VALE3), previsto para após o encerramento do pregão. A empresa tem o maior peso do Ibovespa e qualquer surpresa (positiva ou negativa) tem potencial de mexer com toda a bolsa brasileira.

Ainda pela manhã, investidores devem reagir aos balanços mais recentes. Apresentaram seus números na véspera Telefônica (VIVT3), Rumo (RAIL3), B3 (B3SA3) e Assaí (ASAI3).

Telefônica

Além do resultado, em que registrou lucro de R$ 1,1 bilhão, a Telefônica ainda anunciou pedido de anuência feito na Anatel para a redução de capital no valor máximo de R$ 5 bilhões. A empresa também informou que espera gastar R$ 9 bilhões em investimentos neste ano, com foco na ampliação do 5G. A empresa também anunciou um novo programa de recompra de ações.

Americanas

A Americanas (AMER3) anunciou a contratação de Leonardo Coelho para CEO da empresa. João Guerra, que estava no cargo interinamente desde a renúncia de Sérgio Rial, voltará a atuar como vice-presidente de recursos humanos. Também chega na Americanas Antonio Luiz Pizarro Manso, que irá atuar como membro do Comitê Independente. Ele irá ocupar a cadeira deixada por Vanessa Claro Lopes.