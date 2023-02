Quem é o novo CEO da Americanas? Leonardo Coelho assume comando da empresa

A Americanas (AMER3) anunciou a contratação de Leonardo Coelho Pereira para o cargo de CEO. Pereira atuou desde 2011 como sócio da Alvarez & Marsal, consultoria especializada em recuperação de grandes empresas. Dentro da Alvarez & Marsal sua área era a de reestruturação, necessária para colocar Americanas de volta aos trilhos.

Além dos desafios operacionais impostos pelo rombo bilionário descoberto nas contas da empresa, Pereira ainda terá o desafio de retomar a credibilidade da Americanas.

"Sólidas e bem-sucedidas" experiências em empresas de varejo contribuíram para sua escolha para o cargo. Pereira ocupou por mais de 10 anos posições de CEO e CFO em multinacionais no Brasil e no exterior, mas a Americanas, dado todo o contexto e exposição, deverá ser o maior desafio de sua carreira.

Quem era o CEO?

Com a chegada de Pereira, João Guerra, que assumiu interinamente o cargo, voltará para a vice-presidência de recursos humanos. Antes de Guerra, o CEO era Sérgio Rial, que permaneceu no cargo por menos de duas semanas, mas deixou a Americanas após encontrar o rombo bilionário. Rial havia chegado para o lugar de Miguel Gutierrez, com o objetivo de reerguer a empresa.

Mudança no Comitê Independente

Também foi anunciada pela Americanas a chegada de Antonio Luiz Pizarro Manso para o Comitê Independente, criado pelo conselho no início do ano, após o estouro do escândalo contábil da companhia. Ele irá substituir Vanessa Claro Lopes. Lopes, que é conselheira da Americanas, deixou o comitê "em razão da dificuldade em conciliar a agenda do com os demais compromissos com a companhia e outras empresas".

Manso tem passagens por conselhos e comitês da TAM, Fibria, Hypera e de outras empresas.