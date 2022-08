Rede D’Or, Hapvida e SulAmérica disparam até de 8%; entenda

Ações de empresas de saúde disparam mais de 7% nesta segunda-feira, 8, liderando os ganhos do pregão.

Os papéis reagem aos dados de beneficiários de junho apresentados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), mostrando que os planos de saúde adicionaram 248 mil membros no último mês.

A divulgação aumentou a expectativa dos investidores pelos balanços das empresas do setor. Rede D’Or (RDOR3), Hapvida (HAPV3) e SulaAmérica (SULA11) apresentam seu resultado após o fechamento do pregão na quinta-feira, 11.

Rede D’Or (RDOR3): + 8,06%

Hapvida (HAPV3): + 7,32%

SulaAmérica (SULA11) : + 6,63%

Dados da Hapvida estão entre os destaques divulgados pela ANS. No trimestre, a empresa adicionou 164 mil novos clientes em assistência médica, alta de 1,8%, e 269 mil em assistência odontológica, alta de 4,3%.

Analistas do BTG Pactual, no entanto, que o segundo e terceiro trimestres são os trimestres mais fortes do ano em termos de vendas para o setor. “Sinalizamos que os dados da ANS podem ser enganosos (como vimos nos casos de Odontoprev e Bradesco Saúde neste trimestre)”, afirmam em relatório.

O banco mantém preferência setorial para os papéis de Rede D’Or, SulAmérica, Hapvida, Viveo e Mater Dei, “pois parecem bem posicionados para jogar a tendência de crescimento e consolidação do mercado no setor de saúde”.

