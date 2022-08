Ibovespa hoje: índice sobe com forte alta da Petrobras e supera 107 mil pontos

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, 8, seguindo o maior apetite aos risco no mercado internacional, após dados do mercado de trabalho americano pregarem nova surpresa no fim da semana passada.

A criação de empregos urbanos, que saiu mais que o dobro do esperado para julho, alimentou as apostas de um aperto monetário mais duro para conter a inflação dos Estados Unidos. O dólar cai contra o real em linha com a desvalorização da moeda no exterior.

Ibovespa: + 1,22%, 107.789 pontos

+ 1,22%, 107.789 pontos Dólar: - 0,82%, R$ 5,125

No Brasil, economistas repercutem o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta manhã.

O Focus desta segunda foi o primeiro após o Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizar a possibilidade de mais uma alta de juros em setembro, ainda que em "menor magnitude". O consenso para a Selic para o fim do ano, contudo, se manteve estável em 13,75%, sem a previsão de novos ajustes neste ano.

Esta é a expectativa de Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. "O Copom sinalizou que os próximos passos dependeriam dos dados por vir. Mas a inflação brasileira já passou do pico", disse. A expectativa para o IPCA de julho, que será divulgado amanhã, 9, é de desaceleração de 11,89% para 10,10% no acumulado de 12 meses.

Ações em destaque

A perspectiva mais dovish para a condução da política monetária, segundo Vieira, contribui com as ações de setores cíclicos e de empresas de crescimento, mais dependentes de taxas de juros mais brandas.

Magazine Luiza (MGLU3): + 7,28%

+ 7,28% Méliuz (CASH3): + 6,15%

"A bolsa está passando por um ajuste técnico a partir da sinalização de que o ciclo de alta de juros está próximo do fim. Mesmo se, por ventura, subirem a Selic para 14% [na próxima reunião], já está no preço. Então, ativos que foram exageradamente empurrados para baixo, reagem neste pregão", disse Marcelo Boragini, sócio da Davos investimentos.

Mas o grande impulso do Ibovespa vem da Vale e Petrobras, com as maiores posições do índice. A Vale salta mais de 1%, seguindo a valorização do minério de ferro desta madrugada. Já a Petrobras descola da variação do petróleo, que opera próximo da estabilidade, e sobe mais de 2%.

Vale (VALE3): + 0,43%

+ 0,43% Petrobras (PETR4): + 2,29%

"Esta é a última semana para o investidor receber os dividendos da Petrobras. As quedas de preços de combustíveis também contribuem com as ações, dada a menor pressão sobre a empresa", comentou Boragini.