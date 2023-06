Dólar: pico já ficou para trás e momento é de oportunidade, diz Ibiuna Investimentos

O pior já passou no mercado financeiro. Essa é a visão da Ibiuna Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do Brasil, com mais R$ 35 bilhões em recursos.

A perspectiva da gestora é de que o juros longos em países desenvolvidos e o próprio dólar já tenham alcançado pico, "deixando o ponto mais forte para trás". Essa dinâmica, disse a Ibiuna, tem reflexos por todo o mercado, inclusive em bolsas, taxas de juros e de câmbio do mercado emergente.

"Nosso viés é elevar o risco alocado refletindo oportunidades que vemos com essa leitura atualizada do cenário global", afirmou a gestora em carta a investidores.

A gestora ainda avalia que o mercado brasileiro tem tido um bom momento. E isso se deve principalmente a três fatores, segundo a Ibiuna: melhora do cenário internacional, crescimento mais forte que o esperado para 2023 e uma desinflação mais rápida que a prevista.

"Essas surpresas têm levado a revisões para baixo na inflação deste ano e criado a perspectiva de antecipação do início do ciclo de corte de juros para o terceiro trimestre."

A equipe da Ibiuna, por outro lado, pontuou que as iniciativas do governo tendem a fragilizar a economia brasileira. "Mas que no médio prazo a combinação entre ventos externos favoráveis, maior crescimento e a proximidade do início do ciclo de queda da Selic podem continuar dando suporte aos ativos brasileiros nos próximos três meses."

Estratégia da Ibiuna para junho

Para tentar tirar alguma vantagem desse cenário, a Ibiuna tem apostado na queda de juros futuros no Brasil e no exterior. "[Há] maior perspectiva de precificação do início de ciclos de queda de juro no segundo semestre". Na bolsa, a gestora reduziu as apostas de queda do Ibovespa e focou esforços em estratégias long-and-short. Após valorização do real, a gestora também diminuiu a posição comprada em moeda brasileira.