Eles pegaram R$ 350 mil para não quebrar. Hoje, faturam R$ 80 milhões

Mercadinhos, maquininhas e mais. O varejo autônomo vive um momento de crescimento rápido — e a carioca Mikro Market é uma das players que tenta competir nesse setor em expansão.

Criada pelos amigos Raphael Pinho, Bernardo Pater e Daniel Yazeji, são cerca de 300 unidades entre condomínios residenciais e empresariais. A próxima meta é chegar aos shoppings, metrôs, hospitais e hotéis do Brasil.

Em 2025, o trio conseguiu quintuplicar o faturamento da empresa em comparação ao ano passado, passando de R$ 15 milhões para R$ 80 milhões.

“Agora o foco é levar o que fizemos no Rio para outros estados, além de investir em shoppings e lojas de rua nos próximos anos”, diz Pinho.

Como tudo começou?

Antes de se juntarem na Mikro Market, Raphael Pinho, Bernardo Pater e Daniel Yazeji já circulavam pelo varejo – cada um por um caminho diferente, mas todos lidando com loja, gôndola e negociação no dia a dia.

Engenheiro, Raphael empreendeu em franquia de roupas com a irmã e criou um restaurante saudável no formato to go, que acabou virando o embrião da ideia de mercados autônomos.

Bernardo vinha da área comercial e acompanhou de perto a crescente demanda por mercadinhos em condomínios no Rio.

Já Daniel cresceu em uma distribuidora da família, trabalhou em mercados de bairro na Barra da Tijuca e foi representante comercial de grandes marcas junto a redes de supermercado.

A afinidade não era só profissional. Os três são amigos há mais de uma década, trocavam ideias de negócio com frequência e Raphael e Bernardo são, inclusive, padrinhos de casamento um do outro.

Essa combinação de confiança pessoal e repertório de varejo ajudou a consolidar a decisão de montar uma operação própria de mercados autônomos.

Mikro Market: empresa quintuplicou faturamento em um ano (Alex Woloch/Mikro Market)

A primeira aposta veio em 2020, quando Raphael instalou uma loja-piloto em um condomínio para validar o modelo.

A resposta foi rápida, mas a operação quase parou meses depois: a saída de um investidor deixou a empresa sem caixa, e o trio precisou colocar dinheiro do próprio bolso para manter as lojas em pé.

Eles venderam bens pessoais, pegaram um empréstimo de R$ 350 mil, abriram mão dos carros e chegaram a alugar uma Kombi para fazer as entregas, com as esposas ajudando a montar gôndolas e até na parte elétrica das unidades.

Mesmo assim, abriram quase 20 lojas próprias nesse período, ajustando sortimento, tecnologia e operação.

A virada começou com a formatação do modelo de franquias, em 2023. O projeto exigia um investimento inicial de cerca de R$ 150 mil, bancado por Raphael, e ganhou tração com a entrada formal de Daniel na sociedade, reorganizando a operação e a relação com futuros franqueados.

Nos primeiros seis meses após o lançamento do franchising, foram 50 unidades comercializadas e R$ 4 milhões em faturamento; em 2024, a rede mais que dobrou de tamanho e fechou o ano com 110 lojas e R$ 15 milhões em receita.

“No condomínio, muita gente perguntava ‘como assim um mercado que vai funcionar sem funcionários?’. Foi muito trabalho até educar síndicos e moradores”, lembra Daniel.

Novas verticais e concorrência

Após investir nos condomínios residenciais e empresariais, a empresa testa agora novos formatos. Já são três pilotos operando em shoppings centers e também há unidades em hospitais e hotéis, todos ainda em fase de validação.

Segundo os sócios, atualmente cada microfranquia tem faturamento médio mensal de R$ 25 mil para o franqueado.

Além disso, cada franqueado recebe um consultor dedicado exclusivamente a ele, um modelo inspirado nas plataformas de investimento. Esse consultor é remunerado conforme o faturamento da unidade.

Para 2026, o desafio será manter margem em um mercado que recebe novos concorrentes com estratégias agressivas de preço.

Yazeji afirma que a rede evita abrir lojas por volume e busca priorizar modelos com retorno sólido para o operador. “Não focamos em colocar lojas por colocar. O foco é dar vida para o ecossistema dos pequenos empresários”, diz o cofundador.