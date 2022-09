Qualicorp (QAUL3): Credit Suisse corta preço-alvo pela metade e ação cai 4%

As ações da Qualicorp (QUAL3) caem cerca de 4% nesta quinta-feira, 15, entre as maiores queda do Ibovespa. A forte desvalorização da companhia ocorre após a divulgação de um duro relatório do Credit Suisse em que os analistas reduziram em 50% o preço-alvo para os papéis de R$ 18 para R$ 9. A recomendação, mantida pelo banco, é de ficar de fora das ações.

O Credit Suisse elencou a queda do número de vidas seguradas pela Qualicorp como um dos principais riscos para a queda das ações - e quantidade tem se reduzido paulatinamente.

No segundo trimestre, o portfólio de adesão médico-hospitalar da Qualicorp teve perda líquida de 20.715 beneficiários, encerrando o período com 1,132 milhão de vidas seguradas. A saída bruta foi de 133.876. Efeito semelhante ocorreu no primeiro trimestre do ano, quando, excluído o efeito de aquisição de portfólio, a Qualicorp perdeu 6.220 vidas na frente médico-hospitalar.

Os cancelamentos, segundo explicação da Qualicorp em seu último resultado, tem sido resultado de "elevados reajustes aplicados em portfólios específicos".

A expectativa do Credit Suisse é de que a empresa registre um novo tombo no terceiro trimestre pelo efeito do reajustes de preço de planos de saúde concentrados no período. "Aumentos de preços nos contratos podem chegar a 15-20% no 3T22, motivando cancelamentos", afirmou o relatório.

A piora do cenário macroeconômico, disseram os analistas, pode acelerar ainda mais o ritmo de cancelamentos. A perspectiva é pessimista.

"Os que catalisadores de alta para as ações são improváveis no curto prazo, pois os altos ajustes de preços e o cenário macro pressionado dificultam a redução de cancelamento dos beneficiários" pontuou o relatório.

Segundo os analistas, além da perspectiva de mais cancelamentos, o novo preço-alvo considera o aumento de custo de capital por juros mais altos. A alta de juros tem afetado principalmente o prejuízo financeiro da companhia, que foi de R$ 52,2 milhões no segundo trimestre, 293% acima do registrado no mesmo período de 2021.

O Credit Suisse ainda afirmou que tem sido "conservador" sobre o crescimento dos planos para PMEs no longo-prazo. A frente de negócios teve expansão de 11,2% somente no segundo trimestre, mas ainda representa uma fatia pequena da Qualicorp, com cerca de 80.000 vidas de um total de 2,57 milhões.