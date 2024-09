Conheça a ação que ‘gosta’ da Selic alta, está barata e paga bons dividendos

A esta altura, restam poucas dúvidas no mercado de que o Banco Central deve subir a taxa básica de juros, a Selic, na próxima reunião do Copom, marcada para 17 e 18 de setembro.

Embora o mercado esteja disposto a tolerar a alta, que daria mais credibilidade à gestão de Gabriel Galípolo como presidente do BC e ajudaria a ancorar as expectativas de inflação, é inegável que uma taxa de juro ainda mais elevada é ruim para o desempenho da maioria esmagadora das empresas da bolsa.

No entanto, existe uma ação em que essa máxima não é verdadeira. Pelo contrário, ela se beneficia de uma Selic em patamar mais alto, conforme explica o co-fundador da Empiricus, Rodolfo Amstalden.

“Ela tem uma função na carteira de suavizar esses momentos de estresse do mercado. Geralmente, nos dias em que o mercado derrete, ela sobe ou fica aproximadamente estável”, afirmou.

Trata-se de uma seguradora em que os rendimentos do float (capital investido em títulos de alta liquidez, geralmente atrelados à Selic) costumam representar mais de 50% do lucro antes de impostos da companhia.

Portanto, um juro mais alto significa também um resultado financeiro “turbinado” e mais dividendos aos acionistas.

A companhia, inclusive, está na seleção de 5 melhores ações para buscar dividendos feita pelos analistas da Empiricus para o portal de finanças Money Times.

E aqui vai um spoiler: não se trata de BB Seguridade (BBSE3) e nem Caixa Seguridade (CXSE3), as duas maiores seguradoras listadas na Bolsa brasileira, que também obtêm benefícios com a alta da Selic.

Ação que se beneficia da Selic alta é líder de seu segmento e tem novas avenidas de crescimento

Essa companhia escolhida pelos analistas é líder de mercado em seu segmento principal e tem conquistado novas avenidas de crescimento atuando em outras verticais, como saúde, serviços e banco, destaca o analista Ruy Hungria, da Empiricus.

“Eu destacaria a vertical de saúde. Tem conseguido entregar resultados realmente muito bons. O grande destaque é que não é tradicionalmente um player do setor e, no momento em que o setor vive uma fase difícil, tem conseguido entregar resultados consistentes, com sinistralidade abaixo do mercado e ROE muito interessante. Isso se traduz em mais dividendos”.

Além disso, a companhia negocia a valuations mais atrativos que suas concorrentes da bolsa brasileira.

“Negocia por apenas 8x lucros esperados para 2024, um dividend yield superior a 6% e com chances de surpreender positivamente o mercado”, afirmou Hungria.

Relatório gratuito: conheça a seguradora recomendada e as outras 4 melhores ações para buscar dividendos

Como você sabe, a seguradora que se beneficia da alta da Selic está entre as 5 melhores ações para buscar dividendos na bolsa, feita pela Empiricus a pedido do Money Times.

A boa notícia é que você pode conhecer ela e as outras quatro ações selecionadas em um relatório disponibilizado como cortesia pelo portal de finanças.

São empresas que aliam valuations atrativos com bom pagamento de proventos.

Para acessar o relatório de forma 100% gratuita, clique aqui ou no botão abaixo.

AS 5 MELHORES AÇÕES DA BOLSA PARA BUSCAR DIVIDENDOS

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.