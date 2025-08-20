Preparação para crise? Warren Buffett acumula caixa recorde e intriga mercado

O bilionário Warren Buffett surpreendeu ao acumular um caixa recorde de US$ 344 bilhões na Berkshire Hathaway. Agora, o mercado está intrigado com seus próximos passos.

Para Paul Dietrich, estrategista-chefe da Wedbush, Buffett pode ter vendido ações em alta para se preparar para recomprá-las na baixa, caso uma crise pressione os preços.

Conhecido como o “Oráculo de Omaha”, Buffett tem histórico de reduzir sua exposição em bolsa quando indicadores econômicos apontam para recessão ou mercado em baixa, lembrou Dietrich, em entrevista ao Business Insider. Foi assim antes do estouro da bolha das pontocom, no início dos anos 2000, e da crise financeira de 2008.

De acordo com o analista, a Berkshire Hathaway vendeu mais de US$ 212 bilhões em ações nos últimos 11 trimestres, enquanto comprou apenas US$ 34,5 bilhões — o que representa vendas líquidas superiores a US$ 177 bilhões, valor maior que a capitalização de mercado de empresas como BlackRock ou Boeing.

Ao mesmo tempo, a companhia suspendeu as recompras de suas próprias ações há quatro trimestres, em contraste com os anos de 2020 e 2021, quando chegou a gastar mais de US$ 20 bilhões em buybacks. O caixa da empresa mais que triplicou em três anos, alcançando o recorde de US$ 344 bilhões em junho de 2025.

Estratégia de Buffett

Dietrich destacou que Buffett manifestou cautela em maio, durante a assembleia anual da Berkshire, quando reclamou da falta de oportunidades de investimento diante das altas avaliações do mercado.

Um dos sinais de alerta, segundo Dietrich, é o chamado “Indicador Buffett”, que compara o valor de mercado das ações negociadas nos EUA ao PIB do país. A métrica está acima de 210% — patamar que o próprio Buffett já classificou como “brincar com fogo”.

“O que Buffett está fazendo é se preparar para comprar novamente Apple e outras ações, mas a um grande desconto, quando os preços voltarem à realidade”, disse Dietrich ao Business Insider.