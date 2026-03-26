Petróleo rompe novamente os US$ 100 e bolsas asiáticas caem com guerra

As bolsas asiáticas caíram nesta quinta-feira, 26, enquanto o petróleo avançou acima dos US$ 100 de novo, em sessão marcada pela cautela dos investidores diante do conflito no Oriente Médio.

O barril de petróleo do tipo Brent chegou a ser cotado a US$ 104 hoje, alta de mais de 2% no dia. Às 8h20 (horário de Brasília), ele é cotado a R$ 100. No início da semana, ele figurou abaixo dos US$ 100 com falas do presidente Donald Trump.

Já o índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, reverteu ganhos iniciais e fechou em queda de 0,7%. O índice sul-coreano Kospi recuou 2,7%, e o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,7%, segundo dados compilados pela Reuters.

O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu mais de 1% e encaminha-se para uma queda de 9,5% em março, consolidando-se como o pior desempenho mensal desde outubro de 2022.

O centro das atenções é a possibilidade de negociação entre Estados Unidos e Irã para um cessar-fogo, após Teerã sinalizar disposição para avaliar uma proposta americana de encerramento das hostilidades.

No acumulado do mês, a commodity registra valorização de 43,6%, um dos movimentos mais expressivos da história recente dos mercados de energia.

Política monetária em mudança?

Operadores de mercado chegaram a precificar brevemente a possibilidade de alta de juros nos EUA. O movimento foi parcialmente revertido, mas ilustra a possibilidade de um choque inflacionário.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, abriu a possibilidade de elevação dos juros na Europa caso a guerra mantenha a pressão inflacionária por um período prolongado.

"Se o choque resultar em desvio significativo, ainda que não persistente, da nossa meta, algum ajuste moderado de política poderia ser justificado", de acordo com falas repercutidas pela Reuters.

No Japão, o rendimento dos títulos públicos de dois anos atingiu o nível mais alto em três décadas, com o mercado aumentando as apostas em uma alta de juros pelo Banco do Japão já em abril.

Incerteza sobre negociações

As sinalizações contraditórias entre as partes em conflito sustentam a cautela dos investidores.

O presidente Donald Trump afirmou que o Irã estaria disposto a negociar, enquanto o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, negou a existência de qualquer diálogo ou negociação direta.

Uma proposta americana de 15 pontos para o cessar-fogo, inicialmente rejeitada por Teerã, voltou à mesa de discussões após novas sinalizações iranianas.

No entantao, o sênior gestor de portfólio e chefe da equipe de múltiplos ativos da Allspring Global Investments, Matthias Scheiber, avaliou ser difícil conciliar os objetivos de todas as partes envolvidas.

O especialista manteve a perspectiva de que os preços de energia devem permanecer "estruturalmente elevados" no cenário atual.