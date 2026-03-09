Focus, PIB Japão e 10° dia da guerra no Irã: o que move os mercados

Os mercados iniciam a segunda-feira, 9, sob atenção a uma agenda econômica carregada de indicadores globais, em meio a um cenário de alta volatilidade por conta da guerra no Oriente Médio.

No radar dos investidores, números de inflação, emprego e crescimento econômico serão divulgados tanto no Brasil quanto no exterior, com potencial para influenciar as expectativas sobre política monetária nos próximos meses.

No Brasil, o destaque fica para o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central às 8h30. O relatório traz projeções de indicadores como inflação, PIB e taxa de juros, referência para o mercado sobre a direção da política monetária no médio prazo.

No exterior, a manhã será movimentada na Europa. Às 4h, saem dados de encomendas e produção industrial da Alemanha referentes a janeiro, seguidos pelo índice de confiança do investidor Sentix na zona do euro, às 6h30.

Às 7h, o Eurogrupo se reúne, e às 7h30 fala Frank Elderson, do Banco Central Europeu, com foco em perspectivas econômicas e monetárias da região.

A América Latina também terá indicadores relevantes, às 9h, o México divulga o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal e anual de fevereiro.

Nos Estados Unidos, destaque para o Índice de Tendência de Emprego, às 11h, e para as Expectativas de Inflação ao Consumidor, às 12h.

No Japão, às 20h50, será divulgado o PIB do quarto trimestre de 2025, que apresenta uma leve desaceleração preliminar de 0,1% no trimestre e 0,2% no ano.

Guerra no Irã no foco dos agentes

No campo político e geopolítico, a escalada da guerra no Irã segue dominando o cenário global, com o conflito entrando no 10° dia nesta segunda.

O governo iraniana sob emitiu um alerta de risco de chuva ácida após ataques israelenses contra depósitos de petróleo na capital do Irã neste domingo, 8. Os bombardeios atingiram pelo menos quatro depósitos de combustível e um centro logístico durante a madrugada, provocando grandes incêndios que continuavam ativos horas depois.

A ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel interrompe exportações de petróleo e gás natural no Oriente Médio, provocando cortes em países como Kuwait, Iraque, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita.

O tráfego pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo, está praticamente interrompido.

As paralisações fizeram o preço do barril disparar. O WTI ultrapassou US$ 108 e o Brent superou US$ 107, com altas de 18% e 16%, respectivamente, no pré-mercado neste domingo. Analistas alertam que o patamar de US$ 100 por barril pode ser crítico para a economia global caso o conflito se prolongue.

No plano interno do Irã, a Assembleia de Especialistas elegeu Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo. Clérigo da linha-dura, ele conta com o apoio da Guarda Revolucionária e atuou nos bastidores ao lado do pai.

Agenda de balanços desta segunda

No Brasil, o Ibovespa encerrou a última semana em queda de 4,99%, aos 179.364,82 pontos, após oscilar entre 178.556,49 e 181.091,01 pontos. Foi o pior desempenho desde junho de 2022.

O movimento refletiu aversão ao risco em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, apesar de resultados corporativos positivos, como o lucro líquido da Petrobras no quarto trimestre de 2025, que reverteu prejuízo anterior e alcançou R$ 15,6 bilhões.

Além dos indicadores e do cenário geopolítico, investidores monitoram resultados corporativos no Brasil, com balanços da Direcional, MRV, Cosan e Track & Field programados para esta segunda.