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Traição? Trade de 580 milhões de dólares antecipou fala de Trump sobre Irã

Mais de meio bilhão de dólares em contratos de petróleo foram negociados minutos antes de Donald Trump anunciar eventual proximidade de "trégua"

Trump: fala do presidente está no centro das discussões sobre movimentação atípica do petróleo. (Roberto Schmidt/Getty Images)

Trump: fala do presidente está no centro das discussões sobre movimentação atípica do petróleo. (Roberto Schmidt/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 25 de março de 2026 às 11h32.

Uma operação de cerca de US$ 580 milhões em contratos futuros de petróleo, realizada minutos antes de uma mudança na política externa dos Estados Unidos, motivou denúncias de traição.

O volume financeiro foi registrado entre as 6h49 e 6h50 da segunda-feira, 23, antecipando em 15 minutos uma postagem do presidente dos EUA, Donald Trump, em que ele afirmava estar em negociações produtivas com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O economista e prêmio Nobel, Paul Krugman, classificou o episódio como traição. Ele argumentou que o uso de informações confidenciais de segurança nacional para lucro privado em mercados de previsão compromete a estratégia do país.

Krugman disse em sua newsletter que o acesso a planos militares, como o bombardeio de infraestrutura civil, foi explorado financeiramente por agentes com informações privilegiadas.

Cerca de 6.220 contratos de petróleo mudaram de mãos no exato momento em que a pressão de venda dominou o volume negociado, conforme dados levantados pela Fortune e Yahoo Finance. A queda nos preços da commodity favoreceu diretamente quem detinha posições vendidas, enquanto o mercado de ações registrou uma alta súbita.

A Associated Press reportou, detalhadamente, que o preço do barril do tipo Brent caiu 10,9% para fechar em US$ 99,94 logo após o anúncio da trégua.

O analista de mercado de petróleo, Rory Johnston, destacou, assim, que o padrão de negociação foi tecnicamente difícil de ignorar, dada a precisão do intervalo temporal.

"Todo mundo — todos os analistas, todos os operadores de petróleo — vem questionando a pressão de baixa sobre os preços", detalhou o especialista à Fortune.

Sinais ao adversário

A exploração de segredos de Estado para fins financeiros cria uma vulnerabilidade estratégica, segundo a análise apresentada por Paul Krugman em seu Substack.

O economista defende que agentes estrangeiros podem deduzir planos de guerra dos EUA apenas monitorando oscilações anormais nos mercados de futuros de energia.

De acordo com fontes consultadas pela Bloomberg, a integridade das decisões de Estado fica comprometida quando o lucro de mercado pode influenciar resoluções sobre guerra e paz.

Krugman questionou se as decisões políticas estariam servindo à causa da manipulação de mercado em vez de priorizar o estrito interesse nacional e a segurança.

O senador americano Chris Murphy chegou a comentar, em outras movimentações suspeitas nas últimas semanas, que deve apresentar um projeto de lei para criminalizar o uso de dados privilegiados.

Murphy ressaltou que plataformas de previsão operam em uma lacuna regulatória, diferentemente das bolsas de valores tradicionais que possuem mecanismos de vigilância estrita.

Contradições diplomáticas e alívio econômico

O governo iraniano, por meio do presidente do parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf, negou qualquer negociação com Washington e classificou o anúncio de Trump como ferramenta de manipulação.

A Associated Press destacou que, apesar da negativa de Teerã, o mercado de títulos do Tesouro dos EUA, Treasuries, reagiu com queda nos rendimentos, sinalizando alívio inflacionário.

O rendimento do Tesouro de dez anos caiu para 4,35%, refletindo a esperança de investidores de que o Federal Reserve (Fed) possa suavizar a política de juros com a queda do petróleo.

Ainda não se sabe se uma única entidade ou um grupo de investidores coordenados esteve por trás das ordens de venda em petróleo.

Políticos e órgãos reguladores pressionam agora por uma auditoria nas corretoras para identificar se os lucros beneficiaram indivíduos próximos ao círculo de decisão do governo.

Acompanhe tudo sobre:PetróleotradeEstados Unidos (EUA)

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