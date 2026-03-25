Traição? Trade de 580 milhões de dólares antecipou fala de Trump sobre Irã

Uma operação de cerca de US$ 580 milhões em contratos futuros de petróleo, realizada minutos antes de uma mudança na política externa dos Estados Unidos, motivou denúncias de traição.

O volume financeiro foi registrado entre as 6h49 e 6h50 da segunda-feira, 23, antecipando em 15 minutos uma postagem do presidente dos EUA, Donald Trump, em que ele afirmava estar em negociações produtivas com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O economista e prêmio Nobel, Paul Krugman, classificou o episódio como traição. Ele argumentou que o uso de informações confidenciais de segurança nacional para lucro privado em mercados de previsão compromete a estratégia do país.

Krugman disse em sua newsletter que o acesso a planos militares, como o bombardeio de infraestrutura civil, foi explorado financeiramente por agentes com informações privilegiadas.

Cerca de 6.220 contratos de petróleo mudaram de mãos no exato momento em que a pressão de venda dominou o volume negociado, conforme dados levantados pela Fortune e Yahoo Finance. A queda nos preços da commodity favoreceu diretamente quem detinha posições vendidas, enquanto o mercado de ações registrou uma alta súbita.

A Associated Press reportou, detalhadamente, que o preço do barril do tipo Brent caiu 10,9% para fechar em US$ 99,94 logo após o anúncio da trégua.

O analista de mercado de petróleo, Rory Johnston, destacou, assim, que o padrão de negociação foi tecnicamente difícil de ignorar, dada a precisão do intervalo temporal.

"Todo mundo — todos os analistas, todos os operadores de petróleo — vem questionando a pressão de baixa sobre os preços", detalhou o especialista à Fortune.

Sinais ao adversário

A exploração de segredos de Estado para fins financeiros cria uma vulnerabilidade estratégica, segundo a análise apresentada por Paul Krugman em seu Substack.

O economista defende que agentes estrangeiros podem deduzir planos de guerra dos EUA apenas monitorando oscilações anormais nos mercados de futuros de energia.

De acordo com fontes consultadas pela Bloomberg, a integridade das decisões de Estado fica comprometida quando o lucro de mercado pode influenciar resoluções sobre guerra e paz.

Krugman questionou se as decisões políticas estariam servindo à causa da manipulação de mercado em vez de priorizar o estrito interesse nacional e a segurança.

O senador americano Chris Murphy chegou a comentar, em outras movimentações suspeitas nas últimas semanas, que deve apresentar um projeto de lei para criminalizar o uso de dados privilegiados.

Murphy ressaltou que plataformas de previsão operam em uma lacuna regulatória, diferentemente das bolsas de valores tradicionais que possuem mecanismos de vigilância estrita.

Contradições diplomáticas e alívio econômico

O governo iraniano, por meio do presidente do parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf, negou qualquer negociação com Washington e classificou o anúncio de Trump como ferramenta de manipulação.

A Associated Press destacou que, apesar da negativa de Teerã, o mercado de títulos do Tesouro dos EUA, Treasuries, reagiu com queda nos rendimentos, sinalizando alívio inflacionário.

O rendimento do Tesouro de dez anos caiu para 4,35%, refletindo a esperança de investidores de que o Federal Reserve (Fed) possa suavizar a política de juros com a queda do petróleo.

Ainda não se sabe se uma única entidade ou um grupo de investidores coordenados esteve por trás das ordens de venda em petróleo.

Políticos e órgãos reguladores pressionam agora por uma auditoria nas corretoras para identificar se os lucros beneficiaram indivíduos próximos ao círculo de decisão do governo.