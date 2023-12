Petróleo estende queda com sinais de acúmulo de estoques nos EUA

O petróleo recuou pelo segundo dia seguido nesta quinta-feira, 28, diante de sinais de que os estoques dos EUA continuam a aumentar.

O barril de WTI chegou a cair quase 2% nesta quinta-feira, para US$ 72,69, depois de uma queda de 1,9% na quarta.

O American Petroleum Institute, associação que representa os produtores de petróleo do país, estima que os estoques aumentaram em 1,8 milhão de barris na semana passada, de acordo com um relatório visto pela Bloomberg. Isso se somaria a um acúmulo de quase 30 milhões de barris desde o final de setembro nos números oficiais do governo.

A queda dos últimos dois dias interrompeu uma alta impulsionada pela tensão no Mar Vermelho. Os volumes baixos de negociação entre Natal e o Ano Novo tornam os movimentos de preço mais voláteis.

Os futuros de petróleo em Nova York ainda acumulam alta de quase 7% desde meados de dezembro, quando os ataques de rebeldes Houthi no Mar Vermelho forçaram petroleiros a desviarem o rumo para rotas mais longas, com aumento de custos. Apesar de uma força-tarefa liderada pelos EUA para proteger a navegação na região, transportadoras marítimas como a Hapag-Lloyd dizem que continuarão a evitar o Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.

Embora “os ataques no Mar Vermelho provavelmente mantenham os mercados nervosos”, os sinais de aumento de estoques nos EUA “podem exercer pressão de baixa”, disse Redmond Wong, estrategista de mercados do Saxo Capital Markets, em Hong Kong.