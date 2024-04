Petróleo é negociado no maior valor em cinco meses

A crise no Oriente Médio e temores com o fornecimento fizeram com que o petróleo fosse negociado perto de sua maior cotação em cinco meses. As informações são da Bloomberg.

O tipo Brent ficou estável acima dos US$ 90 por barril, depois de fechar em baixa de 0,9% na segunda-feira, a primeira queda em cinco sessões.

No Oriente Médio, Israel disse que houve progresso nas negociações para um cessar-fogo em Gaza, sinalizando um possível abrandamento das hostilidades, mas o Hamas negou a afirmação.

O mercado também está se preparando para a resposta do Irã a um suposto ataque israelense ao seu consulado na Síria na semana passada. O Hezbollah avisou que está pronto para a guerra.

Alguns analistas já estão prevendo o petróleo acima de US$ 100 novamente, já que a OPEP+ mantém seus cortes de produção. A cotação acima dos US$ 100 não acontece desde 2022.

Nesta semana, uma série de relatórios fornecerão uma visão geral das perspectivas de oferta e demanda, incluindo dados OPEP e da Agência Internacional de Energia.