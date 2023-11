Petrobras: 'conseguimos em 10 meses promover períodos de estabilidade de preços', diz Prates

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta sexta-feira, 24, que um dos méritos de sua gestão até aqui foi o fim da política de preços de combustíveis baseado no preço de paridade de importação (PPI), sem perda de lucratividade. Prates afirmou que, no início de seu mandato na empresa, a mudança sem impacto na receita era visto como "impossível", mas foi feita.

O PPI vigorou na companhia de 2016, quando foi introduzido na gestão de Pedro Parente, até o primeiro trimestre de 2023, quando Prates substituiu o mecanismo por uma banda de preços de referência, com limite mínimo no custo de produção da estatal e teto no preço da concorrência.

"Conseguimos em 10 meses promover períodos de estabilidade de preços até então inéditos. A Petrobras estava perdendo market share nos combustíveis", disse Prates, em alusão aos preços mais altos que vinham sendo praticados até março de 2023 devido à ancoragem ao PPI.

Plano Estratégico da Petrobras até 2028

Ele falou a jornalistas em coletiva de imprensa em hotel da zona sul do Rio de Janeiro sobre o Plano Estratégico da Petrobras até 2028.

Prates também disse que sua gestão reviu o portfólio da companhia para voltar a ser uma empresa integrada dentro do setor de óleo e gás, mas também de energia. Na prática, ele assinala a guinada na estratégia da empresa em 2023, revertendo o foco anterior, que era enxugar para focar em exploração e produção (E? hidrogênio e produtos associados, como a amônia verde; metanol verde; e biorrefino.