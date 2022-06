Conselho da Petrobras (PETR4) aprova Caio Mário Paes de Andrade como novo presidente

O Conselho de Administração da Petrobras (PETR3/PETR4) acaba de aprovar a indicação de Caio Mário Paes de Andrade para ser o novo presidente da estatal por 7 votos a favor e 3 contra, segundo a agência Reuters citando pessoas com conhecimento do assunto. A eleição do executivo para o Conselho e aprovação de seu nome no colegiado era o último passo para que Paes de Andrade ocupasse o cargo.

O quinto CEO da empresa sob a gestão Bolsonaro assume o posto após a renúncia de José Mauro Coelho. O motivo da troca foi o preço dos combustíveis: o governo pressiona a empresa a segurar os repasses de olho nas eleições de outubro.

Indicado do governo, Paes de Andrade foi aprovado no Comitê de Elegibilidade (Celeg) da estatal na última sexta-feira, 24, por três votos a um. A decisão contou com voto desfavorável do presidente do Celeg, Francisco Petros. O novo CEO tem formação acadêmica em comunicação social, em “área em nada relacionadas com as atividades da Petrobras”, escreveu Petros.

“Muito embora tenha estudado em renomadas universidades norte- americanas, o que é louvável, a combinação deste inegável mérito com a correspondente experiência profissional está a meu juízo, muito aquém às necessidades de governança e gestão da Petrobras”, disse Petros no voto descrito na ata.

Apesar das controvérsias em torno do currículo e experiência do novo presidente, o Comitê concluiu pela “não existência de vedações” na indicação de Paes de Andrade.

(Em atualização)