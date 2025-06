Petrobras apresenta declaração de interesse em blocos exploratórios na Costa do Marfim

A Petrobras (PETR4) apresentou ao mercado a declaração de interesse em blocos exploratórios, localizados em áreas offshore na área oeste do continente africano, na Costa do Marfim.

Os papéis da estatal sobem 0,44% por volta das 11h20 (horário de Brasília).

Por meio de seu conselho de ministros, o país aprovou a declaração de interesse da empresa em nove blocos. Esta é a primeira etapa no processo de aquisição de áreas exploratórias na Costa do Marfim. O próximo passo é a negociação dos contratos dos blocos exploratórios.

A declaração tem como propósito garantir exclusividade na negociação dos contratos. A companhia destaca que a decisão de enviar a declaração de interesse ao governo da Costa do Marfim observou todos os trâmites internos de governança da companhia, em linha com sua estratégia de longo prazo, que visa à recomposição das reservas de óleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior.

“A avaliação de novas áreas tem como objetivo diversificar o portfólio exploratório da companhia com geração de valor”, informou a companhia.