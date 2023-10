Payroll, dólar nas alturas, Smart Fit quer R$ 600 milhões e o que mais move o mercado

O mercado internacional opera em alta nesta sexta-feira, 6, com investidores ainda à espera dos dados oficiais do mercado de trabalho. Os dados são os mais aguardados da semana, podendo resvalar sobre as projeções de juros e inflação dos Estados Unidos.

Payroll de setembro

A grande expectativa é para o relatório de empregos não-agrícolas, o payroll, que deverá revelar a criação de 170.000 empregos em setembro, segundo o consenso de mercado. No mês anterior, foram registrados 187.000 novos empregos.

Ainda serão divulgados nesta sexta a taxa de desemprego, para a qual é esperada queda de 3,8% para 3,7%. Para a variação média de salários espera-se uma alta de 0,3% em setembro e de 4,3% no acumulado de 12 meses.

Eventuais surpresas nos números desta sexta poderão ter um peso ainda maior diante do contexto. Nos últimos dias, os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro americano vinha tocando máximas desde 2007, indicando uma maior percepção de que os juros do Federal Reserve (Fed) permanecerão elevados por um longo período nos Estados Unidos.

Dólar em alta

O dólar, influenciado pelo maior rendimento dos títulos americanos, vinha sendo negociado nas máximas contra moedas desenvolvidas. No Brasil, a moeda americana fechou o último pregão a R$ 5,16 - o maior patamar desde março. Até o fim de setembro, o dólar vinha sendo negociado abaixo de R$ 5.

"O payroll de hoje é o grande evento da semana. Dados fortes poderiam facilmente colocar os mercados de volta numa trajetória de baixa e reacender a compra agressiva de dólares", afirmou em nota Francesco Pesole, estrategista de câmbio do banco ING.

Smart Fit aprova emissão debêntures

O Conselho de Administração da Smart Fit (SMFT3) aprovou 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações no valor de R$ 600 milhões. O dinheiro, segundo a empresa, será destinado a "propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da companhia".

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.