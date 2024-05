Após balanço, Nvidia (NVDC34) já vale mais que Amazon (AMZO34) e Tesla (TSLA34) juntas

A Nvidia (NVDC34) repetiu o feito da última temporada de balanço e novamente se destacou com seus números recordes. As expectativas, que já eram altas, foram superadas, o que fez o gigante dos chips de inteligência artificial ganhar US$ 221 bilhões (cerca de R$ 1,14 trilhão) em valor de mercado na última quinta-feira, 23.

Segundo dados do sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria, Einar Rivero, na quarta-feira, 22, antes da divulgação de seus resultados, a Nvidia registrava valor de mercado estimado em US$ 2,374 trilhão. Após divulgar os números do primeiro trimestre, o valor passou para R$ 2,595 trilhão, no dia seguinte. O salto fez a companhia valer mais que Amazon (AMZO34) e Tesla (TSLA34) juntas. Amazon vale US$ 1,88 trilhão, enquanto a Tesla vale US$ 554 bilhões.

Comparando com a realidade do Brasil, todas as empresas juntas da B3 somam um valor de mercado de US$ 881 bilhões, sendo a Petrobras (PETR4) a companhia brasileira mais valiosa atualmente, com valor de mercado de US$ 94,73 bilhões, seguida pelo Itaú (ITUB4), com valor de US$ 56,96 e Nubank (ROXO34), em US$ 54,82 bilhões.

O otimismo com a Nvidia, inclusive, foi o responsável por sustentar os índices de Nova York no azul na quinta-feira, 23, e, sexta-feira, 24. Hoje, a Nvidia alcançou novos recordes no pregão na Nasdaq, com as ações subindo 1,75%, a US$ 1.056,20. Ontem, fecharam com alta de 9,3%. No acumulado do ano até esta quinta-feira, as ações da Nvidia subiram 110%, com impacto de 10% de alta no índice S&P 500 e aumento de 11% no índice Nasdaq Composite no mesmo período.

O que o mercado gostou do balanço da Nvidia?

Entre os destaques do balanço do primeiro trimestre de 2024, o lucro da Nvidia cresceu 628% nos três primeiros meses deste ano frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo os US$ 14,88 bilhões.

Outros destaques do balanço foram o Lucro por Ação (LPA) e as receitas. Em termos ajustados, o LPA foi de US$ 6,12, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,60. Já a receita subiu 262% na comparação anual, ao novo recorde de US$ 26 bilhões, ante projeção de US$ 24,6 bilhões da FactSet.

“A Nvidia projetou para o próximo trimestre uma receita de US$ 28 bilhões, o que seria um crescimento de 7% trim. contra trim.. O guidance é o mais importante que os investidores esperavam. Já a margem operacional de 65% para o trimestre é um resultado nunca visto para uma empresa de hardware”, pontuou Matheus Popst, sócio da Arbor Capital.

Em relação à teleconferência de resultados, o especialista destacou as falas sobre a demanda de GPUs H200 e Blackwell estar muito maior que a oferta para 2024 e para 2025. “Isso dá muita confiança aos investidores de que, pelo menos no curto prazo, a Nvidia não está gerando toda a receita que ela poderia”, acrescenta.