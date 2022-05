Oi adia novamente divulgação de resultados do 1T22

A Oi (OIBR3) anunciou, nesta terça-feira (10) que não irá divulgar os resultados do 1T22 na próxima quinta-feira (12). O anúncio do balanço do trimestre será no dia dia 21 de junho.

Esta não é a primeira vez que a companhia adia a divulgação de resultados para os investidores.

A Oi já havia adiado a publicação das demonstrações financeiras do 4T21 de 27 de abril para 4 de maio.

Essa foi a segunda mudança de data para entrega dos números trimestrais da empresa, o objetivo inicial era divulgar no dia 29 de março.

De acordo com a Oi, foi justamente a mudança de data no balanço do 4T21 que levou a empresa a adiar a divulgação do último trimestre.

Motivos para o adiamento

“Em consequência do adiamento da divulgação das Demonstrações Financeiras de 2021, a companhia informa que será necessário também mais tempo para a conclusão dos trabalhos de elaboração do Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes a 31 de março de 2022.” Informou a Oi.

A companhia cita os principais motivos para a decisão:

a complexidade dos trabalhos de segregação de ativos nas três SPEs que integram a UPI Ativos Móveis, incluindo a necessidade de elaboração de suas demonstrações financeiras, na data base de fevereiro de 2022;

a necessidade de obtenção de pareceres dos auditores independentes para as demonstrações financeiras das três SPEs que integram a UPI Ativos Móveis;

os impactos da venda da UPI Ativos Móveis, da venda do controle da UPI InfraCo nos trabalhos de elaboração das demonstrações financeiras da companhia;

e o parecer dos auditores independentes com relação às demonstrações financeiras da Oi.

No fato relevante a Oi conclui: “A companhia informa que a alteração da data da divulgação do 1T22, do dia 12 de maio de 2022 para 21 de junho de 2022, garantirá a divulgação de informações precisas, consistentes e completas aos acionistas e ao mercado”