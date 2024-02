Nvidia ultrapassa Alphabet e se torna 3ª empresa mais valiosa dos EUA

A empresa de tecnologia Nvidia superou a Alphabet, controladora do Google, em valor de mercado na última quarta-feira, 14. No dia anterior, a companhia sediada em Santa Clara, na Califórnia, já havia deixado a Amazon para trás. Agora, está atrás apenas de Apple e Microsoft.

No último pregão em Wall Street, a Nvidia subiu mais de 2% para US$ 739,00 por ação, somando valor de mercado de US$ 1,83 trilhão. Já a Alphabet teve alta de 0,53% para US$ 147,14, com US$ 1,82 trilhão de capitalização de mercado.

A Nvidia é tradicionalmente conhecida por seus processadores gráficos, que vende para fabricantes de PC para construção de computadores para jogos. Mas recentemente se tornou a queridinha de Wall Street por suas vendas de chips de inteligência artificial.

Cada um deles pode custar até US$ 20.000, e empresas como Google e Amazon demandam milhares deles para seus serviços de nuvem. A Nvidia controla 80% desse mercado, e suas ações subiram mais de 221% nos últimos 12 meses, graças à alta demanda por esses produtos.

A Nvidia divulgará os seus resultados para o último trimestre na próxima quarta-feira, 21 de fevereiro. Os analistas esperam que o volume anual de vendas mais que dobre, crescendo 118% para US$ 59,04 bilhões.

Dois lados da IA

Apesar de ter sido ultrapassada pela Nvidia, a Alphabet também se beneficiou amplamente do boom de inteligência artificial. As ações do Google somam valorização de 55% nos últimos 12 meses. A empresa também anunciou esta semana uma assinatura de IA de US$ 20 por mês chamada Gemini Advanced, um de seus primeiros produtos de IA generativa pagos.

No entanto, o Google estaria se sentindo ameaçado pela ascensão do IA, segundo uma reportagem do New York Times de dezembro de 2022. A empresa teria declarado "código vermelho" internamente após o lançamento do ChatGPT, mostrando que seus negócios estariam ameaçados pela nova concorrência.