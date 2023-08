Nvidia supera projeções ambiciosas e tem receita 101% maior no 2º tri

A Nvidia, empresa de tecnologia que virou o maior expoente do mercado de inteligência artificial, superou o mercado e as próprias projeções, entregando um lucro líquido 843,6% maior no segundo trimestre. A última linha do balanço da companhia saltou de US$ 656 milhões para US$ 6,19 bilhões.

A receita da empresa somou US$ 13,51 bilhões, um salto de 101% na comparação anual e acima do guidance oferecido no trimestre passado, que projetava um número na casa dos US$ 11 bilhões. A disparada na receita e as projeções ambiciosas, por sinal, foram os principais gatilhos para a forte valorização da empresa, que em menos de oito meses, a companhia mais do que triplicou seu valor na bolsa, superando a marca de US$ 1 trilhão.

Para o próximo trimestre, a Nvidia trouxe novas projeções além das expectativas do mercado. A empresa espera uma receita de cerca de US$ 16 bilhões – acima dos US$ 12,61 bilhões previstos pela Refinitiv. Se os números se confirmarem, as vendas no terceiro trimestre cresceriam 170% em base anual.

O trunfo da companhia vem de sua centralidade na corrida pela IA como fornecedora. Quase todas as grandes empresas de tecnologia que estão na disputa utilizam placas, chips e processadores da Nvidia em suas estruturas, colocando a companhia como a mais bem posicionada para surfar nos ganhos deste mercado.

A vantagem competitiva foi destacada pelo fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, no documento de divulgação dos resultados. “Uma nova era da computação começou. Empresas em todo o mundo estão fazendo a transição da computação de uso geral para a computação acelerada e IA generativa”, disse.

As ações da companhia avançam mais de 5% no after market, e fazem o investidor se questionar se há espaço para novas altas. Para Richard Camargo, analista da Empiricus Research, o futuro ainda é incerto. “Todos os números substancialmente acima do esperado pelo mercado. Porém, a verdadeira demanda de longo prazo pelos semicondutores de AI é uma enorme incógnita. E essa incógnita ainda jogará a favor de resultados surpreendentes nos próximos trimestres”, disse.