Nvidia (NVDC24) dispara mais de 7% no pré-mercado após balanço do 1T24 surpreendente

A Nvidia (NVDC34) novamente é um dos destaque durante a temporada de balanços. Na noite desta quarta-feira, 22, a empresa americana de tecnologia reportou seus números do primeiro trimestre de 2024 e conseguiu superar as expectativas que já eram altíssimas. Entre os destaques, o lucro da Nvidia cresceu 628% no 1T24 frente ao mesmo período do ano anterior, atingindo os US$ 14,88 bilhões.

Como resultado, as ações disparam no pré-mercado desta quinta-feira, 23. Às 8h15, os papéis subiam 7,26% cotados a US$ 1.018,48. Antes de reportar seu balanço, no entanto, certas dúvidas sobre a empresa atingir recordes novamente se instalaram no mercado e fizeram os papéis fecharam com queda de 0,46% a US$ 949,50.

Outros destaques do balanço foi o Lucro por Ação (LPA) e as receitas. Em termos ajustados, o LPA foi de US$ 6,12, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,60. Já a receita da gigante de semicondutores subiu 262% na comparação anual, ao novo recorde de US$ 26 bilhões, ante projeção de US$ 24,6 bilhões da FactSet.

Data center e Nvidia Hopper GPU

Assim como no balanço do quarto trimestre de 2023, o segmento de Data Center foi um dos setores que ajudaram a impulsionar os restulados para as alturas. Apenas ele teve aumento de 427% na receita entre janeiro e março deste ano, a US$ 22,69 bilhões, outro recorde.

Em nota, a empresa também aponta que seu crescimento está atrelado à demanda acelerada pela plataforma de computação Nvidia Hopper GPU — usada em modelos de linguagem, mecanismos de recomendação e aplicativos de inteligência artificial (IA) generativa — e projeta que a "próxima onda de crescimento" está em formação, com a produção da nova plataforma Blackwell.

Junto do balanço, a Nvidia atualizou suas projeções para o segundo trimestre fiscal de 2025, com expectativa de receita de US$ 28 bilhões, com margem de erro para 2% a mais ou a menos. A expectativa da FactSet para o período é de receita de US$ 26,2 bilhões.