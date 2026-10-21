Ibovespa perde força com novas pesquisas eleitorais e repercute balanços

Mercados: eleição e temporada de resultados ficam no radar (NurPhoto/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10h47.
O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta quarta-feira, 21, enquanto investidores repercutem a nova pesquisa Quaest sobre o 2º turno presidencial e acompanham o início da temporada de balanços no Brasil, com resultados da WEG. Por volta das 11h (horário de Brasília), o principal índice da B3 subia estava no zero a zero, aos 208.217,35 pontos, após fechar a terça-feira em alta de 1,57%, aos 208.295 pontos.
O dólar comercial também opera próximo da estabilidade, com ligeira de 0,06%, cotado a R$ 5,022. Na abertura, os juros futuros também tinham leve alta, enquanto os rendimentos dos Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) operavam perto da estabilidade.
Na B3, Vale (VALE3) recua 0,63%, a R$ 65,03. A Petrobras opera praticamente estável, com PETR4 em queda de 0,19%, a R$ 58,10, e PETR3 sem variação, a R$ 64,85.
Na ponta positiva, B3 (B3SA3) sobe 1,56%, Localiza (RENT3) avança 1,32% e RD Saúde (RADL3) ganha 1,39%. Entre as maiores quedas, Azzas 2154 (AZZA3) recua 5,04%, Marcopolo (POMO4) perde 3,64%, C&A (CEAB3) cai 2,52% e Cosan (CSAN3) cede 2,09%..
A temporada de resultados do terceiro trimestre também começa a ganhar espaço no pregão. A WEG (WEGE3) divulgou lucro líquido de R$ 1,67 bilhão, alta de 0,9% na comparação anual, mas abaixo dos R$ 1,71 bilhão esperados em levantamento da LSEG. As ações reagem em queda de 3,36%, a R$ 46,95.
A pesquisa Quaest mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto no 2º turno, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos, o que configura empate técnico.
Além disso, a pesquisa Palver divulgada hoje mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 50% das intenções de voto e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48%. Já o levantamento Meio/Ideia mostra Flávio com 51,1% dos votos válidos e Lula com 48,9%, também em empate técnico.
O mercado global também acompanha a situação fiscal da França, os conflitos no Oriente Médio e os próximos balanços corporativos, enquanto a agenda macroeconômica de hoje é mais esvaziada. No Brasil, o Banco Central divulga à tarde os dados semanais de fluxo cambial.1
Os preços do petróleo operam em queda depois da forte valorização observada nos últimos pregões diante das tensões no Oriente Médio. Parâmetro global de preços, o Brent recua 0,59%, a US$ 108,15 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência americana, cai 0,57%, a US$ 97,26.
Os estoques de petróleo bruto dos EUA recuaram 4,9 milhões de barris na última semana. A commodity continua sensível às tensões no Oriente Médio, especialmente aos riscos para o transporte de petróleo no Golfo de Omã e no Estreito de Ormuz.
Os futuros das bolsas americanas operam no campo positivo. Os contratos do S&P 500 sobem 0,2%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 avançam 0,6% e os do Dow Jones ganham 0,1%.
Os investidores acompanham a temporada de balanços de grandes empresas de tecnologia. Meta e Tesla divulgam resultados depois do fechamento. No pré-mercado, SpaceX dispara cerca de 7% após informar crescimento de 161% da receita no terceiro trimestre, enquanto Tesla sobe mais de 1%.
Netflix, por outro lado, cai mais de 6% depois de apresentar projeção de receita anual abaixo das expectativas dos analistas e reduzir a previsão de receita com publicidade.
Na China, o minério de ferro negociado em Dalian fechou praticamente estável, com alta de 0,07%. O índice de Xangai caiu 0,60%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,90%.
Já o Nikkei 225 subiu 0,85% no Japão e o S&P/ASX 200 avançou 0,16% na Austrália. Na Índia, o Nifty 50 recuou 0,34%.
Na Europa, as bolsas operam em alta. O Stoxx 600 avança 0,88%, enquanto o DAX, de Frankfurt, sobe 1,27%. O FTSE 100, de Londres, ganha 0,27%, o CAC 40, de Paris, avança 0,98% e o FTSE MIB, de Milão, sobe 1,15%.