Nem dívida, nem investimento: Petrobras (PETR4) reafirma que reserva será destinada a dividendos

Os investidores saíram da videoconferência de resultados do quarto trimestre da Petrobras (PETR4) com respostas, mas algumas dúvidas, sobretudo ao que se refere aos dividendos extraordinários, seguem no radar. Nesta sexta-feira, 8, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, reforçou que o excedente do lucro apurado no fim do ano fiscal de 2023 será destinado à reserva de capital da companhia, que é exclusiva para a remuneração de seus acionistas. Contudo, a indicação de quando – e como – esses proventos serão distribuídos não ficou claro.

Segundo o mandatário, durante a reunião do Conselho de Administração da Petrobras, a diretoria teria proposto uma que pelo menos a metade dos R$ 43 bilhões excedentes fosse repartida com os acionistas, enquanto a outra metade seria destinada à reserva. Mas os nomes indicados pelo governo, acionista majoritário da companhia, foram unânimes em votar pela retenção total do montante. “Respeitamos a decisão soberana do Conselho, mas [o cenário] pode mudar. Essa novela continua, não acabou ainda, pois é uma questão de timing. O dividendo é para distribuição de qualquer forma”, disse Prates aos analistas.

Enquanto isso, o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Sergio Leite, fez questão de reforçar que a reserva de capital, aprovada no fim do ano passado, não tem por objetivo ser usada no pagamento de dívidas da companhia, tampouco para fusões e aquisições. Embora legalmente haja brecha para uma incorporação do montante ao capital da Petrobras – em casos de prejuízo ou por decisão do governo –, essa possibilidade foi momentaneamente descartada. “O que não temos hoje é que o conselho está analisando [o momento da distribuição], mantendo a preocupação com 2024/2025. A decisão ocorrerá quando se sentirem confortáveis – seja amanhã, semana que vem ou daqui seis meses.”

*Em atualização