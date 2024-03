Mercado imobiliário residencial dos EUA continua uma grande preocupação, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira, 8, que o mercado imobiliário residencial representa uma grande "preocupação" para o governo do presidente norte-americano, Joe Biden.

Em entrevista à CNN, Yellen explicou que os preços estão muito altos, como resultado da menor oferta de moradias disponíveis.

Yellen reforçou ainda que a prioridade da gestão Biden é lidar com os preços ainda elevados nos EUA.

Em meio à campanha pela reeleição do democrata, os membros do gabinete do presidente pretendem viajar pelo país para mostrar aos norte-americanos a melhora na economia e as conquistas dos últimos anos, de acordo com Yellen.