Minério sobe com indicação da Vale de preço alto e oferta estável

O minério de ferro atingiu a cotação mais alta em mais de cinco semanas depois que a Vale (VALE3) sinalizou tendência de alta para os preços.

Os futuros da matéria-prima em Singapura avançaram até 1,9% nesta segunda-feira, 30, para US$ 121,95 a tonelada, após ganho de mais de 6% na semana passada.

Vale vê riscos positivos para minério de ferro

A Vale vê riscos positivos para o minério diante da disposição clara do governo chinês de apoiar projetos de infraestrutura, segundo o vice-presidente executivo de soluções de minério de ferro da empresa, Marcello Spinelli.

O mercado de minério de ferro está muito equilibrado e não há aumento de oferta vindo de nenhuma região, disse Spinelli em teleconferência na sexta-feira, quando os mercados na Ásia já estavam fechados.

O otimismo aumentou na semana passada, com o anúncio de estímulo fiscal do governo em Pequim, incluindo emissões de dívida adicionais de cerca de 1 trilhão de iuanes (US$ 140 bilhões). O gasto adicional se concentrará em infraestrutura.

O mercado também avalia o risco de paralisação dos maquinistas de trens da BHP na região de Pilbara, no oeste da Austrália. Um sindicato que representa cerca de 500 trabalhadores votou a favor de uma greve por melhores condições de trabalho.