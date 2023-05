Minério de ferro sobe com dados positivos do mercado imobiliário chinês

O minério de ferro atingiu sua maior cotação em mais de três semanas nesta quarta-feira, 17, depois que a China divulgou uma valorização dos imóveis residenciais pelo terceiro mês consecutivo. O dado foi interpretado como um sinal positivo para a demanda por aço.

Os futuros do minério de ferro em Singapura subiram até 3,3%, para US$ 108,45 a tonelada. Os preços das casas na China tiveram alta de 0,3% em abril em relação ao mês anterior, incluindo ganhos nas principais cidades.

A construção é um dos principais motores da demanda por aço no país, respondendo por mais de um terço do consumo. A crise do setor imobiliário chinês no ano passado derrubou os preços do aço, pressionou as margens das usinas e levou a uma queda na produção.

Os futuros de minério subiram ainda mais depois que a agência de planejamento da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, prometeu continuar aumentando os empréstimos ao setor manufatureiro, que também utiliza aço.

A cotação do minério permanece cerca de 20% abaixo da máxima de meados de março. Um preço de US$ 100 a tonelada pode ser um ponto de equilíbrio ideal para mineradoras e siderúrgicas durante o atual período de turbulência econômica global, segundo a BloombergNEF.

