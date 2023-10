Minério cai pela quinta semana com crise imobiliária na China

O minério de ferro caiu pela quinta semana seguida — a sequência mais longa em um ano — diante das preocupações persistentes com a crise imobiliária na China e o conflito no Oriente Médio.

As ações chinesas já apagaram todos os ganhos desde o salto que deram com a reabertura do país no ano passado, em meio a preocupações com o endividamento do setor imobiliário do país, um pilar fundamental da demanda por metais.

Demanda chinesa por minério de ferro

O mercado de minério de ferro também é pressionado por expectativas de menor demanda por parte das usinas siderúrgicas chinesas durante o resto do ano.

As perdas de lucratividade devem levar as usinas a cortar produção, o que ajudaria a cumprir a meta do governo de manter a produção anual abaixo do nível de 2022.

A cotação do minério de ferro em Singapura afundou 3,7% nesta sexta-feira, 20, para US$ 112,65 a tonelada, a queda na semana foi de 1,4%. Cobre e níquel também caíram na Bolsa de Metais de Londres.