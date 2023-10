Credores da Country Garden se preparam para reestruturação

O default da Country Garden se tornou apenas uma formalidade que pode ser declarada a qualquer momento depois que a gigante imobiliária descumpriu o prazo de carência para saldar pagamentos atrasados de juros sobre um título de dívida externa. O foco dos credores agora é uma possível reestruturação de dívida.

Fraqueza do mercado imobiliário chinês

A empresa, que já foi a principal incorporadora da China, não fez novos comentários depois de dizer na quarta-feira, 18, que não esperava conseguir cumprir todas as suas obrigações de dívida externa no prazo. Em uma declaração à Bloomberg News no dia, a companhia citou como razões a fraqueza do mercado imobiliário chinês e vendas fracas, acrescentando que espera conseguir uma solução abrangente para seus problemas de dívida.

Um pagamento de juros de US$ 15,4 milhões não foi feito após o término de um período de carência de 30 dias no início desta semana. Um default já pode ser declarado depois disso.

A atenção dos credores se volta para saber se o não cumprimento do pagamento de juros pode desencadear um default cruzado de outras dívidas, e em quanto tempo a empresa poderia apresentar um plano de reestruturação.

Dívida da Country Garden

Uma reestruturação de dívida confusa poderia afundar o setor imobiliário chinês em uma turbulência mais profunda e até constituir uma ameaça à estabilidade social, dado o enorme número de projetos da empresa e sua presença em cidades pequenas.

“Seria útil para os participantes do mercado que a empresa anunciasse oficialmente seu default e comunicasse seus planos futuros”, disse Leonard Lei, analista de crédito sênior da Lucror Analytics. “Os detentores de títulos devem presumir que a empresa entrou em default e formar grupos de credores para realizar negociações de reestruturação de dívida.”

Os credores da Country Garden já tiveram discussões com vários consultores financeiros, incluindo PJT Partners e Moelis, em preparação para uma reestruturação.

Com um passivo total de US$ 186 bilhões, a Country Garden é uma das construtoras mais endividadas do mundo.

Títulos em dólar da Country Garden eram negociados a 5 cents por dólar, indicando que um calote já é dado como certo. As ações afundaram 72% este ano.