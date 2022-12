Melissa elétrica: Grendene (GRND3) compra fatia de geradora de energia

A Grandene (GRND3), dona das marcas Melissa e Rider, anunciou nesta terça-feira, 13, um contrato preliminar para a compra de 42% da Geradora Solar Varzea II, do Grupo Comerc Energia. A companhia não informou o valor firmado para a aquisição.

Após a conslusão da compra, a Geradora Solar Varzea II será responsável pela entrega de energia elétrica incentivada equivalente e a 10 MW/ano pelo prazo de 20 anos. A entraga está prevista para começar em 1 de janeiro de 2024.

De acordo com a Grendene, o projeto ainda envolve a criação de uma usina de energia elétrica incentivada com autorização de 45 MW de potênciam, que será operada pela Geradora Solar Varzea II. O projeto será construído em Minas Gerais, no município de Varzea da Palma. A data limite para a entrada da operação comercial é janeiro de 2024.