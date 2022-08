Mateus, fundador do Grupo Mateus (GMAT3), deixa cargo de CEO

O Grupo Mateus (GMAT3) anunciou que seu fundador, Ilson Mateus, deixará o cargo de CEO, que será ocupado por Jesuíno Martins Borges Filho, atual presidente do Conselho de Administração. Ilson Mateus, que atualmente também é o vice-presidente do Conselho, passará a ser o presidente. Seu filho Ilson Mateus Rodrigues Junior, passará para vice-presidente do Conselho.

Jesuíno Martins Borges Filho está no Grupo Mateus desde 1997. O novo CEO acumulou experiência em cargos de gerência e diretoria na empresa. "O Jesuíno vem se preparando para esse momento há dez anos. Passou por vários setores da empresa, desempenhando sempre um papel muito importante na história do Grupo. Sua promoção sinaliza a continuidade dos negócios e da cultura da companhia", disse Ilson Mateus em fato relevante.

As mudanças na alta cúpula da rede de hipermercados ainda envolve a chegada de Tulio José Pitol de Queiroz, que ocupará os cargos de vice-presidente de Finanças e de diretor de Relações com Investidores. O cargo de diretor de RI já foi ocupado por Pitol de Queiroz na Guararapes e na Midway Financeira, onde também foi diretor presidente.

"Estamos discutindo a posição de VP de Finanças há algum tempo. Decidimos trazer um profissional renomado depois de uma profunda pesquisa no mercado", afirmou Ilson Mateus.

O Grupo Mateus informou que está providenciando uma Assembleia Geral Extraordinária para formalizar as mudanças. Não deve haver, no entanto espaço para surpresas, já que o controle do grupo segue nas mãos da família Mateus.

As ações do Grupo Mateus acumulam cerca de 30% de queda desde o IPO, realizado em outubro de 2020. A oferta pública inicial foi a segunda maior realizada naquele ano, movimentando mais de R$ 4 bilhões.

