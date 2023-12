Marcel Telles passa fatia de US$ 6,1 bi na InBev para filho Max

O bilionário Marcel Telles doou sua participação na cervejaria Anheuser-Busch InBev a seu filho Max, em um passo sucessório importante.

A participação de Telles na InBev, que ele ajudou a construir por meio de uma série de negócios com seus sócios da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann e Carlos Sicupira, vale cerca de US$ 6,1 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Ele transferirá a totalidade da participação para Max, que também o substituirá na entidade que controla o investimento, segundo comunicado enviado nesta terça-feira, 26, à SEC, a comissão de valores mobiliários americana.

Quem é Marcel Telles

Telles, de 73 anos, é o mais jovem do trio de bilionários e quem mais passou tempo trabalhando em cervejarias durante a parceria que remonta à década de 1970. Ele dirigiu a Brahma depois que ela foi adquirida pelo antigo banco de investimentos Garantia no final dos anos 1980 e depois ajudou a criar a Ambev em 1999. A InBev, fabricante da Budweiser e Stella Artois, foi formada em 2008 após fusões com as belgas Interbrew e Anheuser-Busch.

O patrimônio líquido de Telles aumentou 9% neste ano, para US$ 10,7 bilhões, de acordo com o índice da Bloomberg.

Ele já transferiu algumas de suas outras participações para os filhos, como ações da São Carlos Empreendimentos e Participações que doou aos filhos Max e Christian em 2017. Lemann e Sicupira também transferiram ações da empresa para seus familiares na época.

O trio de bilionários brasileiros possui participação na InBev principalmente por meio da entidade BRC, que possui participação de 50% na Stichting AK Netherlands, que, por sua vez, detém 33,47% da InBev, segundo o site da empresa.

Confira as últimas notícias de Invest: