BB Seguridade (BBSE3): Ullisses Silva Assis renuncia e novo CEO é anunciado

A BB Seguridade (BBSE3), empresa de seguros controlada pelo Banco do Brasil, anunciou na noite de terça-feira, 26, que o então CEO Ullisses Silva Assis apresentou carta de renúncia aos cargos de diretor-presidente e de membro do Conselho de Administração da companhia, para “buscar novos desafios profissionais na iniciativa privada”.

Em seu lugar, foi indicado ao cargo André Haui, atual CEO e diretor estatutário do Banco do Brasil Securities LLC nos Estados Unidos. Haui deve completar o mandato até 2025 após aprovação no Conselho de Administração.

Até lá, assume de forma interina Rafael Augusto Sperendio, diretor de finanças, relações com investidores e gestão das participações.

Quem é André Haui, novo CEO da BB Seguridade

André Haui é funcionário de carreira e tem 23 anos de Banco do Brasil. Atualmente é o CEO e diretor estatutário do Banco do Brasil Securities LLC nos Estados Unidos.

Já atuou como corresponsável pelo Banco do Brasil em Miami, nos EUA, e como assessor especial

no gabinete do ministro da Fazenda e na secretaria executiva da pasta na agenda de mercado de capitais e sistema financeiro.

Antes, esteve como responsável pela tesouraria internacional do Banco do Brasil. É formado em economia pela Universidade de Brasília, possui MBA pela Universidade de São Paulo e Mestrado STEM em Finanças pela University of Miami.