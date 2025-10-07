Lula e Trump, IGP-DI e lançamento da Tesla: o que move os mercados

Os mercados iniciam esta terça-feira, 7, ainda sem dados econômicos dos Estados Unidos. O impasse em torno da paralisação do governo americano continua sem solução, e a expectativa recai sobre os discursos de quatro dirigentes do Federal Reserve (Fed) no fim da manhã, além de uma nova fala da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

No Brasil, o dia começa às 8h com a divulgação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de setembro, pela FGV, e com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Mais tarde, às 10h, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga os indicadores industriais de agosto. Às 16h, sai nos EUA a leitura do crédito ao consumidor de agosto.

No Congresso, o governo tenta votar nesta terça-feira a Medida Provisória do IOF, que representa R$ 20 bilhões em arrecadação já previstos no Orçamento. O texto perde validade amanhã.

Ainda no noticiário político, segue a repercussão da conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que reacendeu expectativas de revisão tarifária e um possível acordo comercial.

No radar hoje

Nos Estados Unidos, às 11h, Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, participa de uma discussão sobre perspectivas econômicas na Fisk University. Cinco minutos depois, às 11h05, Michelle Bowman, diretora do Fed, fala em uma conferência.

Às 11h45, será a vez de Stephen Miran, integrante do conselho do Fed, seguido por Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, que às 12h30 discute inteligência artificial em um evento. Às 13h10, Lagarde discursa em encontro promovido pela Business France. Mais tarde, às 17h05, Miran volta a se pronunciar em uma segunda conferência.

No campo corporativo, investidores aguardam a possível revelação, pela Tesla, de uma versão mais acessível do Model Y, em anúncio previsto para esta terça-feira. A Dell realiza um encontro com analistas que deve trazer novos detalhes sobre a demanda por servidores de inteligência artificial.

Entre as commodities, o ouro renovou nesta sessão sua máxima histórica, chegando próximo de US$ 4.000 a onça, sustentado pela busca por ativos de proteção em meio ao impasse político nos EUA e pelas apostas de novo corte de juros pelo Fed ainda em outubro.

Mercados internacionais

Na Ásia, o índice japonês Nikkei 225 chegou a renovar recorde em Tóquio, mas fechou praticamente estável, com alta de 0,18%, em meio à forte volatilidade das ações de tecnologia após o acordo entre AMD e OpenAI.

O índice Topix também terminou o dia sem variação relevante, com alta de 0,06%, enquanto os mercados da China, Hong Kong e Coreia do Sul permaneceram fechados devido a feriados.

Na Europa, as bolsas operavam em leve alta nesta manhã. Por volta das 7h45 (horário de Brasília), o Stoxx 600 subia 0,12%, o CAC 40 avançava 0,27% em Paris, o DAX ganhava 0,08% em Frankfurt e o FTSE 100 tinha alta marginal de 0,01% em Londres.

O cenário ainda reflete a crise política na França, após a renúncia do primeiro-ministro Sebastien Lecornu menos de um mês depois de assumir o cargo, embora ações de luxo e alguns bancos mostrem recuperação parcial.

Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York operavam próximos da estabilidade. Às 7h45, os contratos do Dow Jones subiam 0,06%, os do S&P 500 estavam estáveis e os do Nasdaq 100 avançavam 0,03%.