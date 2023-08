Lucro da Eletrobras (ELET6) cresce 16% para R$ 1,62 bilhão

A Eletrobras (ELET6) registrou lucro líquido de R$ 1,61 bilhão no segundo trimestre, 16% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Considerando apenas as operações continuadas, o lucro disparou 222%.

Geração de energia impulsiona receita

A receita bruta da Eletrobras subiu 5% para R$ 11 bilhões. O maio destaque foi geração, que cresceu 22% para um faturamento R$ 6,381 bilhões. Em geração a maior alta foi na unidade de Furnas, que saltou de R$ 1,456 bilhão de receita para R$ 2,558 bilhões.

Em geração, a Eletrobras atingiu 43.015 MW de capacidade instalada. Tal capacidade parte de 101 usinas, sendo 48 hidrelétricas, 43 eólicas, 9 térmicas e 1 solar. A geração líquida, porém, sofreu uma queda de 22% na comparação anual.

A redução, segundo a empresa, se deve aos efeitos da "privatização, com desconsolidação da Eletronuclear e venda de Itaipu, manutenções não programadas para melhorias de desempenho nas UTEs Aparecida e Mauá 3, e ao aumento na frequência de revisões anuais programadas ao longo do ano na UTE Santa Cruz".