China prepara venda de US$ 140 bilhões em títulos para estimular a economia

Autoridades chinesas iniciaram planos para vender 1 bilhão de yuans (US$ 140 bilhões) em títulos de longo prazo à medida que Pequim aumenta gastos para estimular a economia. Segundo o Financial Times, o Banco Popular da China pediu conselhos a corretores sobre o preço da venda do primeiro lote de títulos soberanos.

Pequim anunciou planos para a venda de títulos durante a sessão anual do Legislativo em março, dizendo que apoiaria o investimento em áreas críticas no segundo trimestre em meio a uma prolongada crise imobiliária.

“A venda de títulos é uma parte dos esforços para apoiar projetos significativos, urgentes e desafiadores que são essenciais para a modernização da economia”, disse Liu Sushe, vice-chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, num briefing público divulgado no mês passado.

A venda ocorre depois de os bancos regionais da China terem acumulado títulos soberanos de longo prazo no primeiro trimestre deste ano – conduzindo o custo dos empréstimos governamentais para mínimos históricos – enquanto procuravam um refúgio contra a volatilidade nos mercados de ações e imobiliários da China.

A China vendeu títulos de longo prazo semelhantes em 2020, quando foram levantados 1 bilhão de yuans para tentar controlar a pandemia de Covid-19 e impulsionar os investimentos em infraestrutura. Espera-se que os títulos vendidos desta vez tenham vencimentos prolongados como forma de financiar projetos de longo prazo e, ao mesmo tempo, aliviar o peso da dívida dos governos locais.

Os novos títulos diferem dos títulos governamentais normais porque o dinheiro arrecadado é para fins específicos. Essa é a quarta rodada de emissão especial desses títulos soberanos depois de uma ação em 1998 para recapitalizar os bancos estatais e de 2007 para criar o seu fundo soberano.

Segundo o FT, o Ministério das Finanças convocou os dirigentes dos principais bancos do país para uma reunião na segunda-feira para organizar a aprovação dos títulos de longo prazo. Nesta segunda-feira, a pasta disse que os primeiros títulos seriam emitidos na sexta-feira.