Loggi expande parceria de entregas com a Uber para outras seis cidades

A Loggi, empresa brasileira especializada em soluções logísticas, anunciou que sua parceria de entregas com a Uber agora alcança outras seis cidades. A partir deste mês, clientes das cidades de Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Goiânia e Porto Alegre podem enviar itens através do Envio Nacional — antes batizado de Flash Nacional.

A chegada em novos polos estratégicos do país se junta às cidades onde o serviço já estava em operação: São Paulo, Campinas e Curitiba. Sendo assim, clientes dessas cidades estão aptas para enviar pacote aos mais de 5,5 mil municípios que a Loggi atende em todo o Brasil.

O lançamento permite que usuários solicitem envios nacionais diretamente pelo aplicativo da Uber, com possibilidade de acompanhar o rastreamento, ter previsão de entrega e realizar remessas de longa distância sem precisar sair de casa ou do trabalho.

O movimento, que começou em junho com o projeto-piloto em Curitiba e Campinas, visa a expansão das operações da Uber no setor de entregas e aconteceu em meio à criação do Mais Correios, nome do novo marketplace dos Correios que entrou em cena no comércio brasileiro em julho.

Este foi o segundo movimento estratégico da Uber para ampliar sua oferta de serviços. Em maio, a empresa firmou uma parceria com o iFood para permitir pedidos cruzados entre os dois aplicativos.

Como funciona o Envio Nacional?

No Envio Nacional, o remetente entra no aplicativo da Uber e seleciona a modalidade. Após inserir o endereço, ele é redirecionado para uma etapa para selecionar o tipo de item (pequeno, médio, grande) e descrever informações como preço do objeto e conteúdo.

A possibilidade de envio inclui uma ampla diversidade de produtos como moda, cosméticos, artigos esportivos, brinquedos, livros, eletrônicos, perfumaria, acessórios para pet, dentre outros. Depois, é o momento de agendar o dia e horário do envio e, na sequência, informações do remetente.

O preço leva em conta o peso do pacote, suas dimensões, distância (combinação origem-destino), valor de mercadoria transportada e impostos. A exemplo de um pacote pequeno (até 2 kg) de R$ 50, para São Paulo - São Carlos, o preço do envio fica em R$ 21,61. Além disso, o pacote conta com proteção contra perda, roubo ou danos, no valor de até R$ 1.000.

Os itens serão coletados pela Loggi, entrarão na operação e na malha da empresa, para depois serem distribuídos e entregues. A diferença é que o envio poderá ser acompanhado diretamente pelo aplicativo da Uber.

Se o usuário tiver dúvidas sobre o pedido, poderá acionar a Lori — canal de atendimento com IA Generativa da Loggi — ao acessar a seção “Atividade” no app da Uber. A assistente oferece orientações personalizadas e, quando necessário, direciona o caso para atendimento humano.