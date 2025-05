J&F paga R$ 15 bi e encerra disputa com Paper Excellence pela Eldorado

A J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista e controladora da JBS, anunciou nesta quinta-feira a recompra da fatia de 49,41% da Eldorado Brasil Celulose que pertencia à rival Paper Excellence.

O valor da transação foi fixado em US$ 2,64 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões, ao câmbio atual), pagos à vista, segundo comunicado conjunto das companhias.

O negócio põe fim a um dos litígios societários mais longos do Brasil — uma disputa iniciada em 2017, quando a J&F assinou a venda do controle da Eldorado à Paper, do empresário indonésio Jackson Wijaya.

O acordo acabou descarrilando e gerando uma batalha judicial de quase sete anos.

Com a operação, a J&F volta a deter 100% da Eldorado, que tem uma das maiores fábricas de celulose branqueada de eucalipto do mundo, localizada em Três Lagoas (MS), com capacidade instalada de 1,8 milhão de toneladas anuais.

Em nota, as empresas afirmaram que “a transação atende plenamente aos interesses de ambas as partes e põe fim, de forma plena e definitiva, a todos os processos judiciais e arbitrais em curso”.

A J&F aproveitou o anúncio para reforçar sua aposta no ativo: “Com esse investimento, a J&F demonstra a sua confiança no Brasil e na Eldorado.”

Já a Paper Excellence afirmou que seguirá explorando novas oportunidades no setor de papel e celulose, em que mantém uma atuação global com presença relevante no Canadá, na Ásia e nos Estados Unidos.