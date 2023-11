JBS tem receita de R$ 91 bilhões e lucro líquido de R$ 573 mi no terceiro trimestre

A processadora de proteína JBS (JBSS3) fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido de R$ 572,7 milhões, uma queda de 85,7% em base anual. Na comparação trimestre a trimestre, a companhia voltou para o azul: a JBS havia registrado prejuízo de R$ 263,6 milhões no balanço anterior.

A receita líquida da empresa foi de R$ 91,4 bilhões, baixa de 7,6% contra o mesmo período do ano anterior e ganhos de 2,3% na comparação trimestral. No terceiro trimestre, cerca de 75% das vendas globais da JBS foram realizadas no mercado doméstico e 25% por meio de exportações segundo a companhia.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado alcançou R$ 5,4 bilhões, o que representa um recuo de 43,3% frente à mesma janela de 2022.

Em nota, a companhia destacou que o resultado vem após uma “base comparativa muito forte divulgada no terceiro trimestre de 2022”, que, no entanto, “apresentou uma importante melhora em relação ao trimestre anterior”. O Ebitda avançou 21% na comparação trimestral.

Por sua vez, a margem Ebitda ajustada foi de 5,9%, queda de 3,7 pontos percentuais (p.p.) ante o mesmo período do ano passado e avanço de 0,9 p.p. na comparação trimestral. A geração de caixa livre foi de R$ 3,43 bilhões, avanço de 6,3% contra o mesmo período de 2022.

A despesa financeira da dívida líquida alcançou R$ 1,27 bilhão, aumento de 23,6% em base anual e queda de 2,8% frente ao trimestre anterior.